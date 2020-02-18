【武漢肺炎】外傭改到室外街市購物　停止大型聚會降感染風險

武漢肺炎肆虐，其中一名「明星飯局」患者的32歲菲傭，新型冠狀病毒測試初試為陰性，再測試才呈陽性反應，成為首位在港確診的外傭。 有菲傭表示，有同鄉自疫情爆發以來被僱主禁止外出，連假日亦要留家工作。其僱主則沒有要她「禁足」，只提醒她要避到人多擠迫地方，日常購買日用品次數減至每周一次，並轉到空氣流通的戶外街市買餸。她表示，同鄉間已有共識，會暫時停止大型聚會，改以兩、三人為單位約會，故她不太擔心會受感染。 另有印尼籍外傭指，僱主容許她自選放假時外出或留家休息，但提醒她外出時必須佩戴口罩及勤洗手。

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有僱主禁外傭放假外出

菲律賓籍傭工Noemi指，僱主要求在屋外放置浸有消毒藥水的地氈、而日常外出購物的次數亦要減少，包括只去戶外乾街市、買菜則主要光顧超市；每次外出的時間及次數均要調節，由每周兩次，減至一周最多一次，且每次只外出一小時，以減低受感染的機會。

假日安排方面，Noemi稱僱主未有禁止她外出，只提醒她注意衛生、遠離病人及避免到人多擠逼的高危地方，而她打算暫時停止去大型聚會，改為只相約兩至三名朋友，在人少的地點會面。

她透露有朋友被僱主強留家中，放假也要工作：「朋友僱主可能理解錯，由疫情開始，放假也要留家中及工作，但無錢收，說是政府要求，朋友做到頭都痛。」

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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僱主容許留在家中免工作

印尼外傭ltik說，僱主容許她選擇放假時的去向：「出街可以，留屋企都可以，不用工作。但出去一定要戴口罩！」她稱，平日放假時會到清真寺出席穆斯林聚會，早前留意到非所有聚會者都有戴口罩，故她亦「時去時不去」，直至早前有印尼組織免費向同鄉派口罩，故相信現時出席聚會者都會戴上口罩，而她將視乎情況決定是否繼續參加聚會。