【鑽石公主號】國泰安排兩包機接港人　消息：機師被提示不戴口罩

新型冠狀病毒引致的武漢肺炎疫情持續，港府準備安排免費包機飛往東京，接載濟留在郵輪「鑽石公主號」的本港乘客。 兩班國泰航班已候命準備飛往當地，機組人員會穿戴全套防護裝備。但消息指，「基於駕駛艙安全理由」，機師將不准配戴口罩，而機上的機組人員由於不用直接接觸機上乘客，事後毋須隔離，更有人翌日需再值勤。 有機師批評做法不妥，擔心會人傳人，造成社區爆發。 《香港01》已向國泰查詢事件。

▼鑽石公主號爆發武漢肺炎▼

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保安局副局長區志光和入境事務處長曾國衞於周一（17日）已出發日本，協助正在橫濱的「鑽石公主號」郵輪上的港人回港。政府已安排兩架國泰航空的包機，免費接載船上的港人返港，抵港後將入住火炭駿洋邨強制檢疫中心隔離14日。

據了解，國泰已安排兩班航班，飛往東京羽田機場，各有10至11名機艙服務員及兩名機師值勤，前後共25人，當中兩名機師為外籍人士。

機組人員穿保護衣 只負責開關艙門 返港毋須隔離

國泰今日亦發出內部電郵，交代包機事宜，機組人員界線將穿上衞生署提供的保護衣，並與乘客分開乘坐。機組人員僅會負責開關機艙門等協助升降服務，派餐則會暫停，以減少雙方接觸。此外，機組人員抵港後將不需要接受隔離。

《香港01》獲悉，國泰基於駕駛艙安全理由，兩班接載鑽石公主號港人的機師將不予配戴口罩，事後亦毋須隔離。（資料圖片）

據了解，公司高層曾在本月5日，向機師發出內部通告，「溫馨提示」勿於駕駛艙內戴上口罩，「必定不可和氧氣罩一併使用。」有機師透露，氧氣罩是指失壓時供氧之用，日常大多僅作備用，但如有緊急狀況，則相當重要，亦有佩戴的黃金時間，「但失壓時最好儘快戴，視乎高度，30秒至幾分鐘內要戴好，否則暈左就大件事。」

有員工擔心該包機工作的機師會遵從公司「指引」，事後亦毋須進行隔離，憂慮會造成社區「播毒」風險。據了解，該25名機組人員翌日及接連數天亦需值勤，將需服務不同航班。

《香港01》已向國泰作出查詢，正待回覆。