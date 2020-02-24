【武漢肺炎】金光飛航被指裁員逾80人　在職員工須放無薪假

受新型冠狀病毒疫情影響，金光飛航早前已發表聲明，稱已在2月4日起暫停港澳航班服務，直至另行通知。 有金光飛航員工的朋友透露，若只計船員，金光飛航早現時已裁減約80人，裁員近半，當中全是香港居民。他又指，剩下未被裁走的員工需要使用年假放假，一旦放完所有年假，就要放無薪假期。香港海員工會表示，工會有收到會員求助，事件正在跟進中。 金光飛航屬金沙中國有限公司旗下。《香港01》在上周三（19日）已向金沙查詢，至今仍未有回覆。

有金光飛航員工的朋友透露，若只計船員，金光飛航早現時已裁員約80人。（資料圖片）

政府早前宣布暫時港澳碼頭的跨境渡輪服務。金光飛航隨即發出通告稱，自2月4日起暫停港澳航班服務，直至另行通知。

要求員工放無薪假 已裁員超過80人

有金光飛航員工的朋友透露，自今年一月中起，公司已要求員工清今年的大假，又要求他們放無薪假期。不過，自停航後，公司一直沒通知員工上班情況，直到2月7日才開始打電話給員工。他說，當時公司只要求員工帶齊證書證件回公司，但到達公司後，才知道要被終止合約。

他直言，若只計船上員工，現時已裁員約80人，當中全是香港居民，包括水手、機工、客倉服務員及高級船員，若計及岸上員工，數字更遠超80人。他說，現時不少員工相當無助，公司日後更可能會繼續裁減員工。

需要放年假

至於剩下未被裁走的員工，都需要用年假放假，否則便要放無薪假。他坦言，現時不少員工都只能放無薪假。

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香港海員工會：收到會員求助

《香港01》就事件向香港海員工會查詢，工會表明收到會員求助，事件正在跟進中。