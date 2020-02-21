【武漢肺炎】確診屯門75歲男每日到海天花園酒家飲早茶（附名單）

本港今日新增三宗新型冠狀病毒確診個案，及一宗疑似個案。衛生防護中心晚上（21日）公布確診者的發病時到過的非住宅大廈名單。中心早前公布，確診的83歲女病人，於情人節當日曾到屯門海天花園酒家用膳。不過，根據新一份名單，她與其疑似確診的75歲丈夫，自上月25日至本月18日期間，每天均到該酒家早膳。

衛生防護中心晚上公布患者發病時到過、或有兩宗或以上確診者於潛伏期或發病時到過的非住宅大廈名單。截至本月2月20日，一共涉及17幢大廈，列表新增6幢大廈。

第63宗確診個案的83女病人，其75歲丈夫於1月25日出現病徵，目前為疑似個案。他於1月31日曾到屯門青山公路青山灣段385號嘉喜利大廈，向黃小山醫生求診；2月4日至2月7日，到過屯門青山公路333 號恆福商場向司徒惠強醫生求醫。

中心亦進一步公布，他於潛伏期間，即由上月25日至2月18日，早上9時至11時期間，每日到屯門三聖街5號海天花園酒家1樓早膳。其妻於2月14日前，亦與丈夫一起用膳，直至15日因跌倒骨折被送往屯門醫院骨科病房治理。

第67宗確診個案本月10日在「一粥麵」工作

第67宗確診個案、居於觀塘曉麗苑的38歲女病人，於觀塘大本型內的「一粥麵」任職收銀，2月10日出現發燒和咳嗽，仍有上班，同日觀塘曉麗苑商場的盈健醫務中心求醫，2月14日再次到同一地方求診。

至於元朗新田石湖圍的58歲男病人，是一名市區的士司機，為第68宗確診患者，於2月10日及17日曾到大埔安慈路4號昌運中心商場內的鄭明俊醫生求醫。

另外，第69宗確診個案的48歲男警員，於2月18日出現發燒和咳嗽，同日到西環明星酒家參與聚會，翌日（19日）到觀塘社區健康中心的普通科門診求醫。

衞生防護中心呼籲，於2月14曰早上9至1時，曾到海天花園酒家(圖左)一樓用膳的市民，如有病徵應立即通知衞生署。（資料圖片／余睿菁攝）

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