【財政預算案2020】每人派一萬　退稅減差餉　即睇中產受惠措施

新型冠狀病毒肺炎引發的疫情仍在持續，本港旅遊、飲食、零售業備受打擊。財政司司長陳茂波今日（26日）發表新一份的財政預算案，社會各界都極為關注。不過早前陳茂波在網誌上表示，政府資源有限，預算案不可能滿足所有人要求。 在新一份預算案中，陳茂波宣布一系列惠及打工仔措施，包括寬減2019／20課稅年度100%利得稅，上限為2萬元，全港14.1萬名納稅人受惠；寬減2019／20課稅年度100%薪俸稅和個人入息課稅，上限同樣為2萬元，全港195萬名納稅人受惠。此外，政府將寬免2020／21年度住宅物業全年差餉，以每戶每季1,500元為上限，估計惠及293萬個住宅物業。

▼300億防疫抗疫基金措施▼

+ 9 + 8 + 7

1. 向18歲或以上香港永久性居民發放一萬元

政府將向十八歲或以上的香港永久性居民發放一萬元，鼓勵及帶動本地消費，以及紓緩市民經濟壓力，預計措施可惠及約700萬人，涉及約710億元開支。

2. 寬減100%薪俸稅和個人入息課稅上限為二萬元

政府宣布寬減2019／20課稅年度100%薪俸稅和個人入息課稅，上限為2萬元，全港195萬名納稅人受惠。有關扣減會在2019／20課稅年度的最終應繳稅款反映，政府收入將減少188億元。

3. 寬免住宅物業全年差餉以每戶每季1500元為上限

政府將寬免2020／21年度住宅物業全年差餉，以每戶每季1,500元為上限，估計惠及293萬個住宅物業，政府收入將減少133億元。

4. 10億元定息按揭貸款計劃助置業

為了讓有意置業人士有更多貸款選擇，減低他們面對利率波動的風險，香港按揭證券有限公司將推出試驗計劃，透過銀行提供上限為1000萬港元，年利率分別為2.75%、2.85%及2.95%的10、15及20年期的定息按揭貸款，計劃的總貸款額為10億港元，會視乎市場反應再作檢討。

6. 寬減100%利得稅 上限二萬元

政府宣布，寬減2019/20課稅年度100%利得稅，上限為2萬元，全港14.1萬名納稅人受惠，有關扣減會在2019／20課稅年度的最終應繳稅款反映，政府收入將減20億元。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼