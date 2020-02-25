強積金制度去年錄得12.2%回報　股票基金回報率16.7%　表現最佳

積金局今日（25日）公布去年強積金制度投資表現報告。積金局表示，去年強制性公積金（強積金）制度的總資產值達到9,695億元，淨投資回報為2,889億元。自2000年制度實施以來的年率化回報為4.1%，去年年度回報則為12.2%。 而各類強積金基金亦錄得正回報，股票基金和投資表現最佳，錄得16.7%的回報率，而混合資產基金則錄得14.7%的回報。而強積金保守基金及貨幣市場基金回報則較低，分別錄得1.2%及1%回報。而積金局預測，受疫情和經濟不穩影響，今年強積金投資表現或受拖累。

積金局機構事務總監及執行董事鄭恩賜（左）表示強調強積金屬長線投資，投資者無需太過關注短期波動。（網上會議截圖）

積金局機構事務總監及執行董事鄭恩賜表示，過去一年全球經濟並不明朗，英國脫鉤、中美貿易戰和本港持續社會事件，均對經濟有影響。惟去年強積金整體投資有正面回報，截至去年12月底，強積金總資產為9,695億元，淨投資回報為2,889億元。而去年扣除費用及收費後的強制金制度回報為12.2%，而自2000年成立強積金以來的年率化回報則為4.1%。反映強積金制度穩健和持續增長。

而對比不同強積金基金類別的投資回報表現，股票基金及混合資產基金較理想，分別錄得16.7%及14.7%的回報率。而受持續低息環境影響，強積金保守基金及貨幣市場基金回報則較低，分別錄得1.2%及1%回報。

鄭恩賜表示，預測今年本地和環球經濟將持續不穩，加上受疫情影響，「今年的情況嚴峻」，強積金投資表現或受拖累。但他強調強積金屬長線投資，投資者無需太過關注短期波動，亦不應捕捉市場。而自制度實施以來，強積金制度錄得13年正回報，6年虧損，表現穩健，證明能持續為計劃成員的強積金儲蓄增值。

另外，截至去年底，強積金僱員可扣稅自願性供款 (TVC)的帳戶數目有2.4萬個, 總供款額達7.61億。