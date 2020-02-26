【財政預算案】醫管局撥5.6億減流失　5年增200顧問醫生晉升名額

財政司司長陳茂波今天（26日）公布2020/21年度的《財政預算案》。政府在衞生方面的總開支為977億元，醫院管理局總撥款佔當中766億元，比上一年度修訂預算的725億元增加6%。 公立醫院人手緊絀，醫管局在2020/21年度將5.66億元額外撥款用於挽留員工。政府消息人士透露，醫管局在5年內會增加200個由副顧問醫生晉升至顧問醫生的名額。局方亦計劃優化特別退休後重聘計劃，由一年合約轉為五年彈性合約，;讓年滿60歲的醫生為醫管局服務至65歲。

政府在衞生方面的總開支為977億元，比2019/2020年度修訂預算的879億元增加11.2%，佔政府總開支的13.4%。衞生方面的經常開支為871億元，比2019/2020年度修訂預算的827億元增加5.4%，佔政府經常開支的17.9%。

醫院管理局的總撥款佔766億元，比2019/2020年度修訂預算的725億元增加5.6%；醫管局的經常資助金（經常撥款）為750億元。衞生署的總撥款為110億元，比2019/2020年度修訂預算的105億元增加4.8%；新年度經常撥款預算為109億元。

2020-21年度《財政預算案》：醫管局在2020/21年度將5.66億元額外撥款用於挽留員工。（羅君豪攝）

醫管局

擲5.66億挽人手 消息：退休後重聘合約增彈性

醫管局於去年成立「持續發展專責小組」，檢視挽留人手等策略。醫管局在2020/21年度將5.66億元額外撥款用於優化挽留員工措施。政府消息人士透露，醫管局在5年內會增加200個由副顧問醫生晉升至顧問醫生的名額。局方亦計劃優化特別退休後重聘計劃，令合約變得更彈性，由一年合約轉為「3年+2年」或「2年+3年」合約形式，因應不同醫生的需要靈活調節，讓年滿60歲的醫生為醫管局服務至65歲。另外，醫管局亦會為已考獲專科的護士提供津貼。政府消息人士指，上述三項措施將共使用1.6億元。

4億元當中預留撥款招聘海外醫生 料人數不多

5.66億元當中餘下的大約4億元，將預留在其餘一系列措施，譬如支援人員優化措施，以及繼續以有限度形式增聘非本地培訓醫生等。政府消息人士表示，相信增聘非本地培訓醫生只佔開支的少數，因預料人數不多，但未有交代開支預算，而其他措施則仍在商討階段。

公院增加400張病床

醫管局將在公立醫院增加400張病床，並增加手術室節數及內窺鏡檢查。九龍東、九龍西及新界東醫院聯網的普通科門診診症名額合共增加28,500個，政府消息人士稱，專科診症名額則合共增加6,000多個。

政府消息人士透露，慢性病方面，醫管局將為癌症患者增加放射治療時間、為腎病患者增加血液透析名額及為糖尿病患者增加血糖測試名額。至於心臟病方面，新界東醫院聯網將在2020/21年度推行24小時通波仔手術。

公立醫院將合共增加400張病床。（資料圖片）

47億抗疫基金 逾半用於增聘人手及津貼

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續。政府消息人士透露，醫管局的抗疫基金為47億元，當中分作五部份。25億元用作增聘前線醫護人手及發放特別津貼；15億元用於增購防護裝備；3.5億元用於醫護人員的臨時住宿及租賃津貼；2.6億元用於增購實驗室儀器，包括新型冠狀病毒試劑等；0.9億元用在其他雜項，如運輸及清潔。

基因組服務及兒童體智測驗新措施

醫管局將撥1600萬元用於支援遺傳及基因組服務發展。政府消息人士透露，瑪麗醫院將會在今年起向家族性大腸癌患者提供基因檢測及恆常大腸鏡檢查。

另外，醫管局會將1000萬元用於優化兒童體能智力測驗服務。政府消息人士稱，大口環根德公爵夫人兒童醫院將為更多兒童進行體智測試服務。醫管局亦會撥900萬元繼續推行「初生嬰兒代謝病篩查計劃」。

加強精神健康服務

政府消息人士透露，在精神健康諮詢委員會的推動下，今學年將擴展醫教社同心協作計劃，服務學校由90間增至150間，包括中小學；並配合計劃增聘精神科護士及心理學家。

衞生署將撥2100萬元於提升季節性流感疫苗接種率。 （資料圖片）

衞生署

擲6千萬元推3疫苗接種計劃 幼稚園流感疫苗恒常化

衞生署在2020/21年度將撥2,000萬元為孕婦接種百日咳疫苗。

今年的流感高峰期比往年提早完結，衞生署將撥2100萬元於提升季節性流感疫苗接種率。政府消息人士透露，季節性流感疫苗外展接種計劃將在幼稚園及幼兒中心恒常化，衞生署希望吸引更多小學及幼稚園參與該計劃。

另外，衞生署將撥2500萬元，繼續為女童免費接種子宮頸癌疫苗。

林鄭月娥視察用作檢疫中心的火炭駿洋邨。 （政府新聞處圖片）

9.7億抗疫開支 料用4個月

政府消息人士透露，衞生署在2019/20年度，即過去兩個多月的抗疫開支為20億元，用於增聘人手、增購防護裝備、資訊科技、檢疫中心、港口衞生科、機場檢疫措施及增加實驗室設備等等。政府消息人士表示，衞生署在2020/21年度已預留9.7億元作抗疫開支，料能使用至今年6月，倘屆時疫情仍然未平，將會在衞生署總撥款再作調配。

專注力不足/過度活躍症兒童及青少年新服務模式先導計劃

衞生署在2020/21年度將使用600萬元在患上專注力不足或過度活躍症的兒童及青少年。政府消息人士透露，衞生署希望在社區層面處理病情較輕微的個案，在醫院處理病情較嚴重的個案，並能及早為兒童進行精神病評估。

葵青地區康健中心去年開幕，預計每年服務5.5萬名區內居民。（梁鵬威攝）

食物及衞生局

計劃2年建6間地區康健中心 預留6.5億

首個地區康健中心去年在葵青區開幕投入服務，政府計劃未來2年在另外6區成立地區康健中心，並預留6.5億元經常開支。政府消息人士透露，地區康健中心在2020/21年度所需的現金流量約為1.27億元，食衞局希望在今年下半年批出位於深水埗區及黃大仙區、正在招標的地區康健中心；並在2年內以租約形式成立荃灣區、元朗區、屯門區及南區的地區康健中心。至於其餘11區，食衞局將成立過渡性質的地區康健站，在2020/21年度所需的現金流量約為1.83億元。

醫管局主席范鴻齡發新聞稿，感謝政府支持醫管局透過有關撥款，改善前線員工的晉升機會和提升士氣，以挽留員工繼續在公立醫院服務病人。范鴻齡說︰「得到政府的大力支持，香港兒童醫院、天水圍醫院及北大嶼山醫院會繼續分階段啟用新服務；在醫院現代化方面，醫管局會加強正電子電腦斷層掃描服務，公立醫院的資訊科技系統亦會繼續加強，以理順工作流程及提升效率。」



醫管局行政總裁高拔陞醫生亦感謝政府提供資源，協助醫管局提供更佳的工作環境及提升服務，繼續加開新服務，包括增設大約400張病床，配合服務需求增長和提升醫療質素。」醫管局將會繼續增加普通科門診及專科門診的服務量；急症室、手術室、放射診斷、內窺鏡及藥劑服務亦會進一步加強，以回應服務需求增長。