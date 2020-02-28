【新冠肺炎】伯裘老師自畫3D公仔　配電子小說遊戲培訓閱讀教中文

受武漢肺炎疫情影響，全港學校停課至4月20日才能復課。為減少學習進度滯後，各校都力推電子學習。停課期間，天水圍直資學校伯裘書院的學生要如常交學費，為了停課不停學，老師則設計貼合同學程度及需要的電子學習課程，可謂扭盡六壬。 該校中文科主任曾菀嫈，除了善用學校電子資源，上載同學早前拍攝的成語短片及以VR街境影片訓練寫作，更以畫出「3D動畫版的自己」，在電子世界中教學，並公開其家居環境教同學寫作。 互聯網年代，想吸引同學看書並非易事，曾菀嫈為培養學生的閱讀興趣及習慣，以漫畫呈現《聊齋志異》中《畫皮》的部分內容，再配以電子小說遊戲，吸引同學投入故事，而欲知結局者，須自行閱讀電子書。

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伯裘書院中文科主任曾菀嫈直言，語文科較難吸引同學自發學習，亦難緊貼疫情調整教學內容，故除了每周兩堂直播課堂，教授課文內容及與學生進行作文即時互評外，只能想盡法子，讓學生在家亦體驗到學習的樂趣。考慮到同學須長期留家，她想出了四招吸引學生學中文，當中包括花近八小時製作一條教學短片。



第一招：預製3D動漫影片、曝露家居環境

本身對3D動畫有興趣的曾菀嫈，先以自己樣貌為本，設計了一個3D動畫公仔。再就地取材，拍攝家中環境，配合聲音講解，剪輯了一條數分鐘的短片，教授「步移法」：「第一條片是公仔出場，配合我的聲音簡介何謂『步移法』，再以我家環境，請同學試寫作一篇。之後第二條片會有加上我的聲音及文字講解，方便同學溫習及理解什麼是『步移法』。」



第二招：善用學校原有資源



之後，曾菀嫈再善用學校原有資源，將香港街境的VR片段上載給同學，讓同學憑觀察撰寫景色及事物，訓練文筆，「教完步移法，就上載元朗舊墟的VR片段同學看，減少外出時期可以看看街境，嘗試描寫見聞，亦可試用步移法。

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第三招：經典著作變漫畫及小說遊戲



著名清代小說家蒲松齡筆下的《聊齋志異》，可算是中學生的必讀著作之一，曾菀嫈以其中一篇家傳戶曉的《畫皮》為主題，先用四格漫畫吸引學生注意，再設電子小說遊戲，同學觀看劇情時，須在重要情節上作出正確選擇，才能繼續前進。當然，故事結局不會在遊戲揭曉，同學須閱讀電子書。

為了豐富學習經歷，曾菀嫈更在電子書後附上《畫皮》故事的背景知識，並設有理解反思題，讓同學跳出作品，利用閱讀所學，反思自身生活的情況；並邀同學改寫故事，訓練寫作能力。

第四招：上載同學製作的成語片

而最後一招，是分享同學早前自製的成語故事影片。她解釋，停課期間同學甚少見面，故分階段在網上公布大家製作的影片，增加同學間的話題，借機讓他們接觸到不同成語。

伯裘書院副校長馮順寧直言，難估算何時能復課，故該校教學團隊努力以不同方式吸引同學參與電子學習。（鄧穎琳攝）

停課下老師二月初工時較平常上學日多

伯裘書院學生在停課期間需要如常交學費，但老師工作絕不簡單。該校副校長馮順寧直言，為提高同學自學意慾，老師們都扭盡六壬，英文、數學及化學科等都會加入疫情元素，因應市面防疫清潔用品供應緊張，中一級科學老師直播教學生自製搓手液，以及比較不同酒精濃度的殺菌功效、對皮膚的刺激性等。

馮順寧說，老師二月初起工時較平常上學日更多，甚至有老師配合高中同學的作息時間，晚上11時才上課，她感激老師們的付出，希望電子學習可增加同學自學動機，在停課期間持續學習。

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