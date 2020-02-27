【新冠肺炎】科大學者識別可助研發疫苗抗原　成果登上國際期刊

新型冠狀病毒疫情持續，科大電子及計算機工程學系團隊透過數據分析，成功在沙士病毒中，識別出一組潛在生物標記，亦證實沙士及新冠病毒部分細胞抗原表位存有20%相似性，或有助研發對抗新冠病毒疫苗。 研究成果近日已在科學期刊《病毒》中發表，團隊歡迎實驗生物學家或疫苗專家參照，及進一步實驗測試，以節省研發時間。

科大科學家團隊成功發現，沙士及新型冠狀病毒部分細胞的抗原表位，存有20%相似性。（科學期刊《病毒》圖片）

科大數據學家Matthew McKay教授和Ahmed Abdul Quadeer博士領導的研究團隊指，對照沙士及新冠病毒基因序列後，發現其中有20%細胞抗原表位相似，相信該同時存活於兩病毒的抗原表位，可觸發免疫反應，或有助實驗生物學家研發對抗新冠病毒疫苗。

Matthew McKay指，新型冠狀病毒基因圖譜自1月中釋出後，團隊便著手將數據輸入數學模型作分析，最終花2至3星期完成研究。他坦言，全世界學者及科學家目前均與時間競賽，幸團隊本身聚焦研究病毒範疇，並已研發數學模型，遂能快速得出相關結果。

他指，下一步或會將新型冠狀病毒與中東呼吸綜合症(MERS)對照，但預料兩者相似度不及今次研究所得結果。他又認為，數據共享十分重要，已將研究結果發布於科學期刊《病毒》，期望可助世界各地專家開發新型肺炎疫苗。