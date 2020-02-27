【新冠肺炎】佛堂增70歲婦確診　住將軍澳寶盈花園　未找到源頭

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港今天再增一宗本地個案，第92宗確診者是一名70歲女子，她住在將軍澳寶盈花園，曾在1月24、25日，及2月1至8日的早上9至12時到北角福慧精舍佛堂。她於2月13日開始出現咳、有痰，曾在將軍澳診所看私家醫生。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，第92宗確診者是一名70歲女子，她在1月24、25日，及2月1至8日的早上9至12時到北角福慧精舍佛堂。（余俊亮攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，第92宗確診者是一名70歲女子，她與家人住在將軍澳寶盈花園，於2月13日開始出現咳、有痰，曾向私家醫生求醫，她在2月23日再次向私家醫生求醫。她在1月24、25日，及2月1至8日的早上9至12時到北角福慧精舍佛堂，因見到佛堂有確診者，因此致電當局的熱線，今天確診。

衞生署透過熱線，暫時聯絡到221個曾到佛堂的人，已有20多人送院，部份已驗到陰性，其他仍在做化驗，目前有35位去過佛堂人士正於檢疫中心，另外有160多人正接受醫學監察。

北角美輪大廈的福慧精舍佛堂。（梁鵬威攝）

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