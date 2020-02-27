屯門、博愛醫院用過期消毒泡沫抹內視鏡涉20人　三人因自身疾病亡

撰文：王潔恩
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新界西醫院聯網表示，屯門醫院急症室於本月接到員工報告，指一支放置在急症室使用的內視鏡消毒泡沫已過期，經檢查後，發現屯門醫院及博愛醫院的急症室均曾使用同一批內視鏡消毒泡沫。
聯網發言人說，兩間急症室由去年10月1日至今，為20名病人進行鼻咽內視鏡檢查時使用了這批過期的消毒泡沫拭抹喉管，當中三名病人早前因自身疾病已離世。
屯門醫院急症室曾使用過期消毒泡沫為鼻咽內視鏡進行消毒。（資料圖片）
去年9月已過期
發言人說，鼻咽內視鏡檢查主要用作評估病人氣道有否阻塞。醫護人員為病人檢查前，需要進行3個清潔及消毒步驟拭抹內視鏡喉管，有關消毒泡沫為消毒程序中的第2個步驟。
消毒泡沫的保質期限一般為兩年，涉及批次的保質期為去年9月30日。
博愛醫院急症室亦曾使用同一批內視鏡消毒泡沫。（資料圖片）
三人因自身疾病已離世
根據紀錄，兩間急症室由去年10月1日至今，為20名病人進行鼻咽內視鏡檢查時，使用了這批過期的消毒泡沫拭抹喉管。
發言人說，聯網諮詢微生物學家意見後，認為病人因此受感染的風險低，但為安全起見，會主動聯絡受影響病人解釋事件。院方會為17名病人安排健康評估，另外三名病人早前因自身疾病已離世。
新界西醫院聯網向受影響病人及公眾致歉，又說急症室已進行盤點，確保所有用品均在保質期限內，並再次提醒職員要對醫療用品安全保持警覺性。