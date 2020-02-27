屯門、博愛醫院用過期消毒泡沫抹內視鏡涉20人　三人因自身疾病亡

新界西醫院聯網表示，屯門醫院急症室於本月接到員工報告，指一支放置在急症室使用的內視鏡消毒泡沫已過期，經檢查後，發現屯門醫院及博愛醫院的急症室均曾使用同一批內視鏡消毒泡沫。

聯網發言人說，兩間急症室由去年10月1日至今，為20名病人進行鼻咽內視鏡檢查時使用了這批過期的消毒泡沫拭抹喉管，當中三名病人早前因自身疾病已離世。