【新冠肺炎】鑽石公主號包機一回港旅客確診　打邊爐家族一人出院

由新型冠狀病毒引致的「新冠肺炎」（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港今日（28日）新增一名患者，她為一名鑽石公主號回港的女乘客。另有四人康復出院，當中包括打邊爐家族首名確診者的68歲父親（第30宗）、康美樓低層07室的62歲女住戶（第42宗），以及居於觀塘康田苑一對母女（第19及20宗）。 衞生防護中心傳染病處主任張竹君直言，不掌握實際到過北角「福慧精舍」佛堂的人數，呼籲曾在上月底起到訪過佛堂的人士主動聯絡政府申報。

本港新增一宗確診新冠肺炎個案，患者是一名61歲的鑽石公主號郵輪女乘客，她乘坐首班包機返港，一直無病徵。（資料圖片/梁鵬威攝）

患者丈夫隔離期須延長

本港新增一宗確診新冠肺炎個案，患者是一名61歲的鑽石公主號郵輪女乘客，她乘坐首班包機返港，一直無病徵，但2月26日港大人員收集其呼吸道樣本初步呈陽性，她被送到瑪麗醫院隔離治療，今日確診。連同此新增個案，累計本港錄得94宗確診個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，她與家姐、姐夫及丈夫同到鑽石公主號遊玩，由於其丈夫與她同住一房，故他的檢疫隔離期需要延長。

醫管局總行政經理何婉霞表示，本港94宗確診個案中，兩人離世，30人出院。（羅君豪攝）

張竹君：聽聞有內地法師過年時來港

本港累計94宗新型肺炎確診個案中，至少有14宗患者與北角福慧精舍佛堂有關。佛堂傳播源頭未明，被問到是否與曾有內地法師在農曆年來港有關，張竹君稱曾聽聞有關消息，並正追查。張竹君直言，不清楚曾到訪涉事佛堂的實際人數，但當局已聯絡到247人，當中38人須隔離檢疫，另179人接受醫學監測，其中約30人曾入院接受檢查，撇除已出院並醫學監測者，另有二至三人仍留院等待化驗結果。

鑽石公主號爆發新冠肺炎病毒，連日來成為全球焦點，日本確診個案已上升至770宗。（資料圖片）

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累計30人出院

醫管局總行政經理何婉霞表示，本港94宗確診個案中，兩人離世，30人出院。截至今天中午12時，過去一天內共有4人出院。

最新出院者包括居於觀塘康田苑一對母女（第19及20宗）、打邊爐家族首名確診者的68歲父親（第30宗）；以及一度情況嚴重、須留在ICU的康美樓低層07室的62歲女住戶（第42宗）。