【新冠肺炎】免殘疾員工手停口停　社企製「抗疫包」派人自救

去年連串社會事件，連帶新冠肺炎疫情襲來，中小型企業可說是接二連三地受到衝擊，出現結業潮，亦有公司要求員工放無薪假。社企「黑暗中對話體驗」亦受影響，宣布要閉館直至另行通知，但原來體驗館仍有同事們上班，更製作「抗疫包」派發，救人自救。 財務司司長陳茂波在2月26日公布新一份財政預算案，推出中小企融資擔保計劃「救火」。不過行政總裁朱月如直言，體驗館此類非政府資助的服務機構和社會企業，難以向外間緊急救援基金要求資金用作員工薪酬，又認為政府融資擔保計劃始終屬借貸方案，為最後下策。

開業10年業績最差 遇上疫情再受挫

「黑暗中對話體驗」是香港較著名的社企，由視障及聽障人士帶領市民體驗他們的世界，向來受學校及企業團體歡迎，但自從去年6、7月開始，生意每況愈下，本來屬於學校團體高峰期的暑假，訂單卻因為社會活動、交通不便等原因減少，行政總裁朱月如形容：「係我哋開業10年以嚟（營業額）最差嘅半年」。到了11月，是企業顧客參加工作坊的高峰期，本以為生意會轉趨明朗，未幾就遇上疫情。

行政總裁朱月如希望疫情中找到不一樣的出路。（岑卓熹攝）

體驗館一眾員工仍有上班。（岑卓熹攝） 覓援助為保員工收入 政府措施「差唔多算係零援助」 體驗館在由農曆新年假後暫停開放，重開無期，不過一眾員工仍有上班。朱月如指公司有彈性上班安排，可行的話員工亦可在家工作。她提到，體驗館有部分視障和聽障的兼職導賞員，正常一個月可賺數千元，再加一份兼職就可以維持生計，她舉例有視障員工另一份工作是按摩師，如體驗館都停工，就會兩份工作都不能上班，變相零收入。

為保障員工不必「手停口停」，朱月如嘗試從不同途徑籌募資金「出糧」，包括尋找不同基金會支援，但機會渺茫，「因為好多緊急救援（基金）都係緊急需要，所以暫時聽到好多返嚟都係話『呢個唔係緊急救援』」。朱月如指有基金更會反問他們，關於薪酬的津貼是否應該找政府協助。

政府早前推出「中小企融資擔保計劃」，由政府作擔保的特惠低息貸款，但朱月如認為對「黑暗中對話」這類非政府資助的服務機構和社會企業而言，「差唔多算係零援助......其實係借貸方案......我哋認為可以係最後冇方法下嘅方法」。借貸之餘，減薪亦將會是救亡的最後一步。

多方互助 救人、自救

看似入地無門，但朱月如相信天無絕人之路，指社福界和商界的合作伙伴都很有互助精神，有商界正準備與他們合作，贊助體驗館以新的技術光觸媒，消毒館內經常被接觸的設施，為重新開館做好準備。

即使體驗館停止營運，員工仍要繼續上班，「我哋諗，喺疫情之下係咪一定要放無薪假？」朱月如與團隊商量後，認為既可繼續培訓員工，亦可幫助社會，於是推出We Care計劃。

副行政總裁黃錦豪認為，殘疾人士接受社會的支援同時，亦可回饋社會。（岑卓熹攝） 「服務社會係我哋嘅權利」 雖然體驗館暫時不對外開放，但記者進入體驗館，聽到此起彼落的交談聲和笑聲，原來員工都回到體驗館，進行We Care計劃的其中一環，製作「愛心抗疫包」。員工們在閉館期間，會與失明人協進會、盲人輔導會、耆康會等合作，向獨居殘疾人士、長者等等派送抗疫物資。他們亦正接受無國界醫生訓練，建立專業知識後，以電話形式，跟有需要人士分享健康、清潔資訊、心理健康輔導等等。

「你哋不如照顧好自己就好，點解仲要關注個社區？我哋會覺得，為何不可？」同是失明人的副行政總裁黃錦豪認為，殘疾人士接受社會的支援同時，亦可回饋社會。他上星期與同事一起到香港難民聯會贈送物資，對方看到他們當中有視障人士便覺得非常驚訝，「吓？點解你哋係睇唔到？咁遠水路都走到嚟西營盤？」他覺得對受惠者而言，他們所接收的不只是物資，看見另一群人同樣有困難的人願意伸出援手，傳遞的更是鼓勵。

「黑暗中對話體驗」有一半員工屬殘疾員工，行政總裁朱月如說：「我鍾意嗌佢哋做多元人才！」（岑卓熹攝）

給局長的信

「黑暗中對話體驗」有一半員工屬殘疾員工，行政總裁朱月如說：「我鍾意嗌佢哋做多元人才！」問到政府提出，加強聘請殘疾員工津貼對他們有沒有幫助，她表示多年來都沒有申請政府津貼，皆因共融是他們的宗旨，不需要額外獎勵。她說不喜歡向人取得援助的感覺，但今次她亦去信勞工及福利局局長羅致光，要求局方發放緊急援助。她相信未來6至9個月將會是關鍵時刻，如成功過渡，便可走得更遠，希望局長看到體驗館推動共融的成果，並願意與他們共渡時艱。