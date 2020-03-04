【新冠肺炎】許樹昌：防疫不能鬆懈　倡小學幼稚園無確診28日復課

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港每日持續有新增確診個案。中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨日（3日）分析現時疫情指，本港暫時出現社區爆發的風險較低，因為絕大部分個案也能找到源頭，但強調「今日唔知聽日事」，市民不可鬆懈。 教育局早前宣布，全港中、小學及幼稚園最早在4月20日復課。許樹昌說，學生應分批復課，中學生的個人衞生意識較高，可首先復課；小學生和幼稚園學生的衞生意識較弱，容易引致學校播毒情況，應等待最後一名患者確診後28日才復課。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

+ 9 + 8 + 7

本港社區爆發風險較低

許樹昌稱，就最近確診的個案而言，本港暫時出現社區爆發的風險較低，因為絕大部分個案也能找到源頭，例如「鑽石公主號群組」、「打邊爐群組」、「北角佛堂群組」，相對不算太危險。不過他坦言「今日唔知聽日事」，談疫情緩和實在言之尚早，市民不能對防疫掉以輕心。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片／盧翊銘攝）

中學生可首先復課

由本周開始，政府部門陸續復工，各大公司隨之恢復正常上班。許樹昌表示，理解政府需要公務員復工，但上班人流增加，公共交通公具傳播病毒的風險亦會提升。他建議僱主繼續實施彈性上班，譬如讓員工輪流回公司工作，並分批「放飯」，盡量減少人流聚集。

教育局局長楊潤雄上周宣布，全中、小學及幼稚園進一步延長停課直至學校復活節假期結束，最早4月20日復課。許樹昌說，學生應分批復課，中學生的個人衞生意識較高，可首先復課；小學生、幼稚園及幼兒中心學生的年紀較小，衞生意識較弱，容易引致學校播毒情況，應待最後一名患者確診後的28日才復課，以策安全。

市民可提早掃墓

初春來臨，下月初便是清明節，往年不少市民習慣在「正日」掃墓，致當日的公共交通公具及各個墳場水泄不通。許樹昌建議，市民今年可考慮在清明節前後兩星期掃墓，盡量避免構成人潮。