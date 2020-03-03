星級醫生楊毅敏指周巧兒病徵不明顯　診所職員：佢無咳過

新型冠狀病毒肺炎（又稱「武漢肺炎」）疫情持續，上周二（25日）周融侄女、馬主周巧兒確診，及後同住的一名傭工及其兄長周秉亮先後證實同樣確診，一同出席婚宴的多位親友現時正強制隔離中。 衞生防護中心早前曾指，周巧兒於2月12日出現咳嗽及感冒徵狀，曾5次到中環卡佛大廈向西醫星級醫生楊毅敏求診。楊日前向部份病人發訊息解釋事件，指周求醫多次均無發燒，只是陪傭人求診當日才有，肺部有雜音，惟當時人未發覺，遂建議她進一步檢查。 楊毅敏醫務所職員電話回覆《香港01》查詢時說，證實曾向病人發訊解釋。她又說，周求診間前後有十多人「同場」，已通報病人及衛生防護中心，但職員亦有為周解說，「其實佢嚟咁多次，一聲咳都未聽過佢有，上次嚟只係最後一次陪工人睇醫生先有發燒，大家都唔知佢有事。仲有佢每次都用最強嗰種韓國KF94（口罩），都有足最強保護！」

第85宗確診個案患者是馬主周巧兒（左）先後三次到西醫楊毅敏位於中環的診所求診，均無發燒。（Facebook圖片）

醫務所聘請專業公司消毒診所

周巧兒上周二確診感染，衛生防護中心多次更新她出現徵狀前的「行程表」，涉及多個公眾地方。她曾於2月13、17、20、22及24日到西醫楊毅敏位醫務所求診，24日入養和醫院並初步確診新冠肺炎，25日轉往瑪麗醫院，之後確診；而其後同樣確診的傭人則於20日及24日到私人診所求診，其後同樣確診，懷疑受周傳染。

有指楊毅敏向病人發信，解釋指衞生防護中心的說法有誤，解釋周並非求診5次，多數求診時無發燒，徵狀又非常輕微。最後一次發現她的肺部有雜音，建議照X光；但因中環所有X光中心不接受發燒病人，所以她到養和醫院求診。楊在信中又強調已聘請專業公司消毒診所，而所有護士及病人都有戴上口罩，醫護人員均沒有徵狀。

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醫務所職員否認周巧兒拒絕治療

楊毅敏醫務所職員今晚以電話回覆《香港01》查詢時說，楊的確於日前在「朋友圈」中發訊息，但只屬私人通訊及人數不多，故不明白為何流傳到外界，但由於訊息本身為英語寫，翻譯成中文時可能有所誤會而有錯解。職員解釋，周巧兒先後只求診3次，期間均無發燒，病徵又不明顯，的確較難察覺，「佢幾時嚟都係輕微傷風感冒咁，咁耐以來一聲咳都無，只係其中一次佢陪工人睇醫生，入門前發現發燒，連自己都唔知，醫生之後聽到佢個肺有雜音先，叫佢去檢查。」

職員又解釋周並非「拒絕治療」，2月24日她原本是陪同傭人求診，並非求醫，但到場時卻被發現正發燒，她亦未有發現，「佢話無覺得唔舒服，本身無諗睇醫生，但探體溫顯示她體溫是37.9度。楊醫生為周聽肺，結果顯示她左下肺有輕微雜音。楊醫生建議周接受肺部X光檢查，但中環所有X光中心不接受發燒病人，所以她到養和醫院求診，先知係確診，當時大家都未知架，所以佢唔係拒絕嘅。」

職員又提到，周巧兒多於求診期間，診所內有10多名醫人及其親友在場，職員已即時知各人，並與衛生護中心聯絡及通知名單，以便若有突如其來的影響，但有為周解釋我諗佢真係唔知嘅，大家都唔佢有事，仲有佢每次都用最強嗰種韓國KF94（口罩）嘅，同埋佢無喺多人地方除口罩，都有足最強保護嘅！」坦言連日來收到其他病人致電查詢，不時要作解說，但強調了解各人疑慮。