【新冠肺炎】有滯留湖北港人下月需回港覆診　冀政府訂包機時間表

政府派包機去武漢接載滯留港人，首批兩班包機今早（4日）出發到武漢，料共接載258名港人。滯留湖北省天門市的港人陳先生（化名）今早在商業電台節目《在晴朗的一天出發》上表示，2月中已收到由駐武漢送藥到他身處當地的外市辦，並感謝當局協助，但就港府包機接回港安排，陳先生指他四月一日需回港覆診，至今仍未收到入境處電話或訊息通知，早前曾致電入境處熱線獲覆等消息，至今未有新跟進。陳先生表示，他所在的天門市距離武漢約兩小時車程，該市已連續5日零確診，望政府能提供接載他們返港的時間表。

陳先生表示，他所需的血壓藥，駐武漢辦已送藥到他身處當地的外市辦，再由內地人員送上門，十分感謝當局協助。但就港府包機接回港安排，陳先生指，他由2月28日起從無收到入境處電話或訊息通知，他認識的港人都有收到等待通知，但他完全無消息，而他四月一日需回港覆診，曾致電入境處了解獲覆等消息，至今未有任何跟進。

陳先生表示，明白自己未必是首批急切個案，但希望盡快回港，望政府能提供接載他們返港的時間表，以讓他們能有所準備。他指，天門市距離武漢約兩小時車程，自駕亦十分方便，目前該市已連續5日零確診，但市面仍然癱瘓，當地實施出門限制，要有出行通行證「綠卡」，他只剩一星期糧食，擔心連超市都去不到，希望獲港府盡快通知何時會安排他們回港。

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