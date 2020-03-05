【新冠肺炎】法庭停擺逾月　大律師倡聘暫委法官處理千計積壓案件

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，司法機構自1月底起，將所有一般聆訊押後，只處理緊急及必要的案件，至上周宣布於本月2日開始，循序漸進及分批準備在月內恢復服務。法庭停擺逾月，大律師公會主席戴啟思向律政司及法援署發信，其中包括只是促對方盡快「找數」。公會執委沈士文今早（5日）在商台節目《在晴朗的一天出發》上表示，大律師不可以兜生意，主要透過三方面接工作，包括私人方面由律師聘請，公家的有法援署外判及律政司就刑事案外判，他指近期大律師收入減九成，而以往在私人市場及公家，拖數程度由3個月至3年不等。另外料法庭重開後首兩星期要處理以千計的積壓案件，須待法庭開庭指示，公會提出清理積壓文件等方法，提議是否可以聘請暫委法官一、兩個月協助處理。

司法機構因應新型冠狀肺炎的疫情，自1月29日起把法庭的一般聆訊押後，只處理緊急及必要的案件，三月前的聆訊均會延期。（資f料圖片）

大律師沈士文介紹業內行規，大律師不可以私自兜生意，主要透過三方面接工作，包括私人律師聘請，公家的有私人律師聘請及律政司就刑事案外判，並透過有關平台收取服務費用。大律師事務所的大律師只是夾租同一個地方，各財政獨立、收入自主，他指，新晉大律師主要是做刑事，至於民事需拓展人脈，由律師行轉介，大律師收入跌九成，近期以法庭工作以外如寫意見書等工作補貼租金。

大律師公會主席戴啟思向律政司發信，其中包括促「找數」，沈士文表示，以往在私人市場及公家，拖數程度由3個月至3年不等。另一月末停擺後積壓案件，恢復開庭後首兩星期，會處理以千計的積壓案件，須待法庭開庭指示；公會另外亦關注，清理積壓文件等方法及時序等，提議是否可以聘請暫委法官一、兩個月協助處理。他指，法庭停擺是因應政府的衞生建議，他表示，法庭的刑事案過庭是十分擠迫「好似街市咁。」

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