【監察與私隱】讓兒子保釋全家願受監察　母親：睇到個仔安心啲

去年6月起的反修例運動至今有逾千人被控，當中約90人仍在還柙，今年初又遇上新冠肺炎爆發，法庭停擺令案件審訊無期，不少被告均願接受一些嚴格的監控條款，如在家中安裝攝影鏡頭，自願讓警方24小時監察，以換取在審訊期間得以保釋，小賢（化名）是其中一人。 記者日前到訪小賢的住所了解監察情況，在走廊佇立等待開門，甫踏進室內，小賢的媽媽即提醒客廳裝有閉路電視，叫記者別再行前。於是接下來逾半小時的訪問，就在大概一平方米的玄關完成，小賢媽媽坦言：「多多少少，私隱俾人知就一定㗎啦，不過都冇辦法，睇到自己個仔安心啲。」

小賢的家的客廳，僅一個約一平方米的玄關位不受監察。(資料圖片)

玄關位不在客廳監察範圍

等待數月，愛兒終獲保釋，條件之一是在客廳安裝閉路電視以讓警方監察；這位母親坦言私隱被侵犯，但兒子因而得到更大的自由，她亦可親自照顧他，總算是安心一點。

記者按小賢母親吩咐留在玄關，探頭往客廳張望，便見監控鏡頭設在冷氣之下。那隻白色外殼的小眼睛正盯著飯桌，幾乎整個客廳都在拍攝範圍之中。小賢母親拉出兩張椅子，大家就這樣躲在大門後的小空間談起來。

亦干涉到家人與訪客私隱

雖然小賢的個案並非安裝閉路電視的首例，不過家中畢竟是最私密的地方，誰也不想這樣被人監視，小賢母親直言，最初聽到有這個提議時，也被嚇著：「 吓？我屋企裝鏡頭，屋企啲私隱全部俾人知喎。」

她顧慮的，除了是自己一家，還有到訪者的私隱，並說：「出出入入呀都俾人知，朋友都唔夠膽嚟坐啦。」小賢媽媽說她心中抗拒，反覆思慮一整晚。有朋友替她分析，認為裝鏡頭保釋比起還柙監房好，而且家中亦無什麼不可見光之事。沉思夕夜，她最終決定接受這項條件。

訪客到訪要提醒有閉路電視

對於攝影鏡頭對生活做成的不便，小賢媽媽無需多想就回答：「一定㗎冇辦法啦。邊個想裝個鏡頭喺屋企呀？個個都唔想，係咪？」她指有朋友來訪時，會先聲明客廳有閉路電視，如對方不在乎，便入內坐下。有時朋友介意，則留在玄關聊幾句，或者直接離去。對此，她表示理解，因「（被人看著）始終都驚」。

洗澡更衣要互相提醒

訪客尚且如此，生活在這個房子的人更覺私隱受到侵犯。與家人食飯、談天本應可輕輕鬆鬆，惟旁邊「多隻眼」，總有些不自在。小賢母親笑說，家人洗澡後衣著隨便，她會提醒有鏡頭，對方則不以為然，反指「（呢度係）我屋企， 鍾意睇咪睇飽佢」。

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寧願犠牲私隱想小朋友回家

說到底，為了兒子，家人都願意犧牲私隱。「第一呢，保釋個小朋友出嚟（方便）學習啦……第二呢，自己都想見細路仔……喺屋企點講都比較安全啲，可以睇到細路仔。」小賢母親又惦記其他還柙者以及其父母，表示家長都有類似的心情；又透露聽到孩子被捕後，猶如壞掉的指南針般失去方向，現在精神仍然繃緊，直言「超大壓力」。

警察來電可要求現身鏡頭

「我寧願你侵犯我私隱，我都想我個仔返黎俾我見到囉。」私隱與自由理應是相輔相成的概念，但在這一情景下，成了魚與熊掌的兩難局面。再問下去，假如可以選擇「裝鏡頭可外出」或者「無鏡頭但24小時留家」，小賢母親會選擇前者：「細路仔都有啲自由呀嘛，可以自己落街買啲鍾意嘅嘢。」她又叮囑兒子遵守宵禁令，指警方可以在宵禁時間來電，要求他出現在鏡頭下，確保他沒有違反保釋條件。小賢則告訴母親，還柙期間已經「領教過」，不用多說也會好好跟足保釋條件。

腳傷缺口罩 每天探訪不容易

一邊腳受工傷的她續說，早前每天探望還柙的兒子，走著走著，另一腿也覺疼痛，上下樓梯都不方便。而在武漢肺炎疫情下，天天出門令口罩消耗得更快。兒子現可歸家，她省下口罩之餘，腳痛也得以稍為舒緩。「點講好呢……細路仔入裏面坐， 我哋家長都好似入面坐咁難受。」訪問過程中，小賢母親會提起其他還柙者，形容自己情緒時，又補充這同樣是其他父母的心情。這群家長念茲在茲的，始終都是自己的兒女。

各被告受監察情況不盡相同

法庭會因應案情、被告背景等種種因素，來施加不同的保釋條件。在另一案中，紅豆（化名）也被要求安裝閉路電視。記者前往採訪時，可見其居所外牆裝有兩部閉路電視，朝住大門位置，何人出入住所可說是一覽無遺。紅豆後來透露，其實警方可額外在其家中設置鏡頭，現時他到警署報到前，要把拍攝片段燒錄成光碟或儲存至USB記憶體，報到時再交予警方。被問到私隱問題，他認為影響不大，因所住範圍的走動地方較大，自己和家人可繼續如常生活，未有很大困擾。