港台節目今停無綫播放　《頭條新聞》時段改播《忍者亂太郎》

通訊事務管理局昨日（4日）宣布，撤銷要求本地免費電視必須播放港台節目的指示。港台表示，由今日（5日）起，節目將不會在無綫電視翡翠台播放，觀眾可在港台電視 31 及 32 繼續收看節目。 翻查無綫今晚及明晚的節目表，已抽起《議事論事》、《頭條新聞》節目 ，改為播放《採訪最前線》及《忍者亂太郎》。

港台表示，原定在無綫電視翡翠台播映的節目，將如常在港台電視31及31A播映，包括《鏗鏘集》、《議事論事》、《頭條新聞》等節目。港台又指，會繼續履行公共廣播使命，製作多元化節目兼顧社會大眾和小眾需要，讓不同層面的觀眾有更多節目選擇。

通訊局撤銷免費電視須播放港台節目。（資料圖片）

原定在無綫電視翡翠台播映的港台節目,將如常在港台電視31及31A播映。節目的首播時間如下：

《鏗鏘集》逢星期一晚上8時

《議事論事》逢星期四晚上8時

《頭條新聞》逢星期五晚上8時

《醫生與你》逢星期六晚上9時55分

《沒有牆的世界 VII》逢星期日晚上8時30分

《識多一點點》逢星期六中午12時

《藝坊星期天》逢星期日下午4時30分

通訊事務管理局早前宣布，撤銷要求本地免費電視必須播放港台節目的指示。通訊局指，於今年1月收到無綫電視提出免除播放港台節目要求，考慮意見後，認為沒充分理據繼續要求商營廣播機構播放港台節目。局方又指，知悉港台對免除有關要求不持異議。

TVB抽起《議事論事》、《頭條新聞》 ，改為播放《忍者亂太郎》。（TVB網站截圖）

港台節目時段 無綫改播卡通片

無綫電視昨日表示，計劃利用收回時段將《六點半新聞報道》由半小時延長至一小時。無綫解釋，變動源市民對新聞、資訊的殷切需求，無綫新聞的收視持續上升。據了解，無綫最快於下周一（9日）執行。



翻查無綫今晚及明晚的節目表，已抽起原定6點播放的《議事論事》、《頭條新聞》 ，改為播放《忍者亂太郎》。但節目表一改再改，今晚6時改為播放無綫財經資訊台外購節目《採訪最前線》，明晚則維持播放《忍者亂太郎》。而《六點半新聞報道》後，7點鐘時段播放《獨孤皇后》。港台英文節目早已沒有在無綫明珠台播放。

ViuTV仍會播放港台節目 未有停播日期

港台機構傳訊及節目標準組許綺文表示，今日起在無綫播放的節目全部暫停。在免費電視方面，現尚餘ViuTV繼續每周播放2.5小時節目，分別為《警訊》、《香港故事 - 思家知味》。許說，得知ViuTV亦歡迎通訊局相關安排，惟現時暫未夾到停播日期。

另外，有政黨包括民主黨，今日到通訊事務管理局請願，批評當局撤銷向本地免費電視持牌機構須播放港台節目的要求，是打壓港台。民主黨立法會議員鄺俊宇斥當局「小家」，打壓意圖十分明顯。民主黨又批評通訊局事前並無諮詢立法會及公眾意見，質疑是黑箱作業，並要求當局立即向免費電視持牌機構收取「頻譜費」。