【新冠肺炎・3.6】衞生署罕有呼籲：市民應考慮延遲所有外遊計劃

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港今日新增三宗確診個案，累計增至108宗，當中一宗仍列為疑似個案。新增一個印度團感染群組，周三確診的69歲女團友，其丈夫今日亦確診，一名同團的84歲（衞生署下午公布時為85歲）退休港大員工亦中招，一名已返加拿大的團友亦初步確診。 今早初步確診的56歲印度裔香港商人，下午亦確診。衞生署公布，患者在過去一個月足跡遍及北美及歐洲四個國家。 多國目前禁止香港人入境，或要求入境後強制隔離14日，泰國將香港列為受疫情影響地區，當局今日訊息混亂，一時說港入入境要強制隔離，但香港駐曼谷經濟貿易辦事處又澄清沒有此安排。衞生署晚上罕有呼籲市民，應考慮延遲所有非必要外遊計劃。

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【23:03】遊印度後返港確診的69歲婦人（第105宗），其丈夫由初步確診，到晚上轉為確診（第108宗），本港累計108宗。

另外，今年下午已確診的印度團的84歲男團友，據了解為港大退休職員，衞生署公布，他在2月29日到港大明華綜合大樓內的醫務所看醫生，他在本周三（4日）到長洲數小時，期間曾光顧島上新興街101-103號的麥當勞分店。

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【22:33】衞生署今晚公布，由下周日（8日）凌晨零時起，香港國際機場的入境健康申報措施將由內地抵港航班擴展至所有抵港航班。所有從香港國際機場抵港的入境旅客須填寫及提交「健康申報表」。

衞生署衞生防護中心提醒市民，鑑於全球各地2019冠狀病毒病的疫情正在迅速蔓延，中心建議市民應考慮延遲所有非必要的外遊計劃。

由下周一（9日）起，私家醫生如發現有發燒或呼吸道感染症狀的病人，尤其是曾於發病前14日內曾外遊的人士，可向他們收集呼吸道樣本，並透過認可的實驗室將樣本送交公共衞生化驗服務處進行2019冠狀病毒檢測。若病人的樣本對檢測呈陽性反應，衞生防護中心會安排病人入住公立醫院接受隔離治療。

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【21:46】港府自上月8日起實施強制檢疫，所有在14天內到過內地的人來港後都需留在住所、酒店或檢疫中心14天。措施實施近一個月，食物及衞生局今天公布，截至昨日（5日），共有17名受強制檢疫的人士企圖離港，入境事務處已成功在口岸把他們截獲，衞生署亦隨即將他們送到檢疫營，並聯同警方展開調查。衞生署已對其中2名人士向法庭申請傳票，亦已提交7名人士的證據供律政司考慮提出檢控。

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【21:40】香港大學微生物學系講座教授袁國勇接受中國鳳凰衞視專訪，透露早在去年12月24日平安夜當日獲悉內地爆發類似沙士的疫情，當時已通知食衞局局長陳肇始。袁國勇接受《香港01》查詢時，更正應為去年12月30日或31日向陳肇始匯報，指當時她有認真看待建議。

【新冠肺炎】袁國勇指平安夜通知陳肇始內地疫情 後改口稱為除夕

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【19:55】馬會宣布再撥1.2億元抗疫，當中包撥4,200萬元向基層學童派SIM卡、再撥5,000萬元予緊張援助基金等。馬會補充，將與青協和小童群益會合作，以及得到中國移動、CSL和SmarTone電訊供應商支持，向十萬名基層中、小學生提供兩個月免費流動數據上網。

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【20:38】香港駐曼谷經濟貿易辦事處晚上8時，引述泰國衛生當局今日下午在新聞發報會的訊息指，「我們留意到泰國衞生當局在今日（3月6日）的記者會中，「建議」來自受疫情影響地區的人士抵達泰國後，自行進行「家居隔離」，逗留在居所內，並每日向當局匯報身體狀況。若有人不遵守這些「建議」，當局可根據相關的法例條文採取行動。」

【17:36】澳門應變協調中心表示，第8宗新型冠狀病毒肺炎患者今日下午康復出院，並轉送往高頂公共衛生臨床中心作康復期隔離，澳門全部10名確診患者均已康復出院，目前仁伯爵綜合醫院隔離病房沒有任何住院病人。該名患者住院34日，接受抗病毒和支持治療，住院第二週曾出現低氧以及肺炎惡化，給予三天類固醇後病情改善；3月1日起大便核酸檢測陰性，3月4日及6日兩次鼻咽部核酸檢測為陰性，符合出院標準。

澳門將於明日安排包機，前住武漢接載滯留武漢及周邊的59名澳門人。

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【17:25】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，已為從武漢及湖北返港、進入駿洋邨檢疫中心逾400人檢測，當中217人結果陰性，包括13個孕婦，會安排其中8位、懷孕25周以上的孕婦去威院做產檢 ，若有發燒、有徵狀就不會送往產檢。如有慢性疾病而有需要，會安排入隔離病房；如不緊急，會留在檢疫後才安排他們覆診。​

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遊印度返港後確診的69歲婦人，3月1日晚到喜來登酒店出席婚宴，當晚共擺了12圍中式婚宴。（喜來登酒店網頁）

【17:00】張竹君表示，第105宗個案、遊印度返港後確診的69歲婦人，除了在本周日（1日）中午到過九龍塘（根德道5號）一場婚宴，中午婚宴有10圍，坐得近是密切接觸者，病人稱較少與人接觸；她在晚上再到尖沙咀喜來登酒店，出席另一場中式婚宴，當晚擺了12圍；同枱約10人列為密切接觸者，需要檢疫隔離。

【17:04】張竹君表示，第105宗個案婦人的夫丈也初步確診，他沒有一同遊印度，在太太確診後已經進入來中心隔離。

【新冠肺炎】遊印度後確診婦出席九龍塘及喜來登婚宴 同場220人

【16:50】第107宗是印度返港的第105宗個案同團團友，為一名85歲男老伯，居在薄扶林美景徑美景臺。患者1月31日至2月24日去西印度，回港後大部分時間在家，曾因太太有病而送過她去看醫生；他在3月4日曾到長洲數小時。當局在3月5日知道他為其中一名團友，聯絡時知有咳。

【16:40】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增2宗確診個案，累計增至107宗。第106宗為一名56歲商人，他與太太、女兒及工人同住，居半山寶珊道10至16號寶城大廈。他在3月4日發燒，去律敦治醫院求醫後確診。患者在2月25日至3月4日去倫敦及巴黎公幹，3月1日坐飛機由倫敦去巴黎，3月3日坐BA27返港；他由2月19日至25日都在尖沙咀科學館道9號新東海商業中心上班、同顧客食飯，會追密切追蹤者、病源，輸入機會較大。

【16:30】據悉，瑪麗醫院新增一宗初步確診個案，患者與第105宗個案、遊印度返港的69歲女子有關。

【16:00】旅遊業議會總幹事陳張樂怡：由今天起至本月底，將會有至少70個香港旅行團（約1400名旅客）前往泰國，暫時所有泰國旅行團仍會如期出發。泰國旅遊局香港辦事處，於今日下午向議會表示，泰國當局不會對國際旅客，包括香港旅客，進行檢疫隔離。議會和旅行社都會繼續密切注視事態的發展。

▼3月6日香港機場情況▼

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【13:00】世衞傳染病流行病學及控制合作中心創立總監梁卓偉估計，新冠肺炎的發病死亡率上限為1.4%，長者高危三倍。

【泰國入境】駐曼谷辦︰泰國列香港受疫情影響 呼籲留意官方公布

【泰國入境】隔離令訊息混亂 市民到機場櫃枱查詢後無奈取消行程

【泰國入境】隔離訊息混亂 旅議會：旅行團中午入境可自由活動

【12:00】泰國方面，香港駐曼谷經濟貿易辦事處表示，泰國政府已刊憲，公布韓國、中國（包括香港和澳門）等為受疫情影響地區；根據泰國外交部提供的資訊，截至香港時間3月6日早上11時，泰國政府未有要求來自受疫情影響地區的人士接受強制隔離，呼籲前往泰國港人密切注意官方公布。

▼泰國隔離令訊息混亂 香港機場旅客受影響▼

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▼泰國當地情況▼

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【09:55】據了解，律敦治醫院多一宗初步確診個案，患者是一名56歲印裔香港籍男子，他在病發前曾到歐洲，包括巴黎及倫敦。

【08:00】截至周五（6日）上午8時，全國確診病例80581宗，累計死亡人數3016人，疑似病522宗，治癒病例52324宗；在重災區湖北，累計67466宗，死亡總數2902人。

▼3月4日港府首兩班包機 武漢現場圖片▼

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▼3月4日首兩班武漢包機抵港▼