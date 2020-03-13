【尋親．白化病】63歲白化病女士尋孖生細妹　盼圓母親五十載遺願

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情下，大多市民都避免外出，但現年63歲的白化病患者紀若蘭，抵受著化療後遺症，跟記者在街上走了三個多小時，希望藉報道，尋回同患白化病的孖生妹妹。 紀若蘭說，媽媽於1956年12月2日在廣華醫院誕下她與妹妹，孖生妹妹與她一樣同患白化病，但由於家庭環境差，媽媽忍痛將妹妹送給一對操流利廣東話、衣著光鮮的張姓（同音）夫婦。 然而，媽媽送走妹妹後相當後悔，更患上抑鬱症，至離世前仍四出尋女，故她希望完成媽媽遺願，尋回妹妹相聚，「如果盡快聯絡到她，餘下日子會安心很多」，紀若蘭強調：「媽媽不是賣掉妹妹，只要供書教學、不刻薄她就好。」

紀若蘭手扶著手推車、背靠著廣華醫院門外的棕色大柱，說起她的身世。（張浩維攝）

紀若蘭手扶著手推車、背靠著廣華醫院門外的棕色大柱，說起她的身世。「這裡是我及妹妹出生的地方，也是爸爸離開的地方，陌生而熟悉......」她在1956年12月2日晚上出生，出生後不久，產房護士發現媽媽肚內另有一胎，二人不但樣貌相近，而且都是白化病女嬰。

現年63歲的白化病患者紀若蘭，希望尋回孖生妹妹。（張浩維攝）

【若蘭孖生妹妹資料】

出生日：1956年12月2日

出生及被領養地點：廣華醫院

領養父母：操流利廣東話的華人張／章姓夫婦

特徵：白化病

母親育白化病兒子 再誕白化病孖女

事實上，若蘭的哥哥亦患有白化病，那年代社會對白化病不太認識，她撥撥淺金色頭髮後說道，「母親誕下患白化病哥哥後，曾被質疑哥哥是教會傳道人（外國人）的（私生子）」；加上那時若蘭家境不理想，全家依賴任職電車外勤的父親養家，而媽媽沒有做產檢，沒發現要迎接的是雙胞胎，突然一次過迎來兩個白化病女兒，令家計更緊張，突如其來的一切「令媽媽很擔心，在醫院內哭過不停」。

就在三母女留院期間，有一對衣著光鮮、說廣東話的張姓（或章姓）夫婦到廣華醫院，打算領養嬰兒，似乎為一全家帶來一線「曙光」：「他們初時想抱走我，但我一直大哭，到醫院門口都不收聲，對方最終將我抱回來給媽媽......反而妹妹被抱後笑容很好，所以被領養走了。」

「不賣女，只要供書教學、不刻薄她」​



香港五、六十年代棄養及買賣子女是平常事，但若蘭重申，媽媽不是賣掉妹妹，「不賣女，只要供書教學、不刻薄她就好。」張姓夫婦後來曾帶妹妹再探望她們，但爸爸一句說話，令兩家人沒再聯絡：「第二次時，爸爸叫對方不要再來了，因為每次他們離開後，我及媽媽都哭過不停。」

她指，兒時一家住在何文田石屋區，受白化病影響她、哥哥及最細的妹妹，視力不佳，經常被邨內其他小朋友欺負，但慶幸四兄弟姊妹不用捱餓，亦有機會讀書：「食麵包皮或浸水食，有時候食爛生果......不是餐餐都一定有飯食，但媽媽就算不吃，都確保我們吃得飽。」

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媽媽尋女五十載 離世前仍不想放棄



至六十年代初，石屋區開始清拆發展，一家人要搬離原址，若蘭說，媽媽對妹妹的想念之情更深，至晚年，即使生活不能自理、行動不便，仍堅持要尋找妹妹：「媽媽一直都想找回妹妹，不停怪責自己，覺得再辛苦都不應該放開妹妹。在我六、七歲開始，媽媽經常到旺角、尖沙咀區，四處留意街上白化病的小朋友，希望找回妹妹，後來更患上抑鬱症......到後期，她患柏金遜，什麼都忘記了，但仍然記得有個女，仍然叫我帶她尋女。」

失散六十多年，紀若蘭直言對成功尋親不抱大希望，但她數年前患癌後，身體大不如前，近日情況好轉，希望盡快找回妹妹，一圓媽媽的遺願：「我不想帶著遺憾離開，很想告訴她，不是我們不想要她或不理她，而是當時環境真的不好，媽媽真的很後悔。」

她指，媽媽曾在塑膠廠任兼職，不慎弄傷手，即使缺錢，但記掛著外出尋女的媽媽，最終沒拿到工傷賠償。若蘭說，近年試過在網上尋人，亦有聯絡過外國白化病人協會，惟沒有妹妹的個人資料，最終都沒有消息，故她希望透過報道，尋回雙胞胎妹妹：「聽聞雙胞胎喜好相似，我喜歡編織、閱讀、聽歌、行山，不知她會不會都有這些喜好？」

如大家身邊有與若蘭妹妹身世背景相近的白化病女士，不妨聯絡尋親熱線（電話：9332 0424或電郵： info@look4mama.com）提供資料。

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