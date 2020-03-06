【新冠肺炎】公務員陸續結束在家工作　九巴載客量仍跌三成

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延，九巴早前因應防疫情況及載客量變化削減巴士班次。隨政府陸續結束超過一個月的公務員在家工作安排，但學校仍然停課，九巴表示本周載客量與去年同期相比仍跌三成，承諾做好早晚上下班繁忙時段安排，但暫未有回復正常班次時間表。

林子豪表示，本周載客量與去年同期相比仍跌三成。（羅君豪攝）

九巴傳訊及公共事務部主管林子豪表示，雖然政府逐步減少公務員在家工作安排，但部分公務員仍未復工，也有企業為保障員工安全仍繼續維持在家工作，加上學校至今亦未復課，故本周載客量仍較去年同期跌三成，形容這是一個「非常嚇人的數字」，需想辦法解決虧損，也希望做好早晚上下班繁忙時段班次安排。至於非繁忙時段，他指乘客量大跌，對業界是相當大的打擊，故必須作出班次上調整，暫未有回復正常班次時間表。

林子豪稱，受疫情影響，市民出行模式改變，即使看見有大量市民排隊候車，但只是他們集中在某時段乘車，整體載客量未必增加。雖然生意大受打擊，他強調公司仍未有裁員、減薪或要求員工放無薪假打算。

因應近月周末郊遊人流較旺角更多，九巴上月底增設三條巴士路線方便市民出遊西貢。林子豪表示，已加強郊遊路線班次，故整體班次上有加有減，希望切合疫情下市民新的出行模式。

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