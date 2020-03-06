【新冠肺炎】8湖北返港孕婦送威院產檢　醫護被拒用N95口罩惹爭議

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，公院醫護人員的防護裝備量一直廣受關注。醫院管理局總行政經理（醫療成效與科技管理）庚慧玲今日（6日）稱，近日當局的個人防護裝備略有增加，料口罩、保護衣和面罩可用1個多月。 庚慧玲又說，醫管局在過去兩天已為400名湖北返港、正入住駿洋邨的港人進行病毒測試，當中217人對病毒呈陰性反應，其餘在等候化驗結果。她表示，醫管局今日安排其中8名湖北返港、懷孕25周或以上的孕婦前往威爾斯親王醫院，接受產前檢查。

醫管局口罩儲備增加但有隱憂

庚慧玲公布醫管局本星期的個人防護裝備存量。當局現有2,400萬個外科口罩、110萬個N95呼吸器、260萬件保護衣和110萬個面罩。她指，近日到貨數目略有增加，料口罩、保護衣和面罩可用一個多月，惟仍然擔心3月後的情況，因多個國家出現大規模爆發，令全球的需求增加，亦有有國家禁止保護裝備出口。

庚續說，N95呼吸器的供應尤其緊張，在必要情況下，公院會繼續縮減非必要服務，以確保前線醫護有足夠裝備。

庚慧玲稱，產前檢查不包括任何高風險醫療程序，醫護人員使用外科口罩已足夠。(黃寶瑩攝)

半數湖北返港居民病毒測試呈陰性

庚慧玲又說，醫管局在過去兩天已為400名湖北返港、入住駿洋邨的港人進行病毒測試，當中217人對病毒呈陰性反應，當中包括13名孕婦。她表示，醫管局今日安排其中8名懷孕25周或以上的孕婦往威爾斯親王醫院，接受產前檢查。她強調，孕婦在離開檢疫中心前會再探熱，如她們發燒或出現呼吸道病徵，則不能接受產檢。

醫管局：N95留給較高風險醫護人員

有威院的相關醫護人員表示擔心此批孕婦會在醫院帶來傳染風險，不滿當局只容許他們佩戴外科口罩。庚慧玲稱，8名孕婦均沒有出現病徵，已經通過檢測呈陰性，而產檢當中沒有高風險程序，如霧化程序，故外科口罩都足夠。她續說，醫管局的裝備一直緊張，現時N95口罩只剩110萬個，希望留給較高風險的醫護人員。

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