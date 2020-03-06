【新冠肺炎】袁國勇指平安夜通知陳肇始內地疫情　後改口稱為除夕

新型冠狀病毒疫情持續，香港大學微生物學系講座教授袁國勇接受中國鳳凰衞視專訪，透露早在去年12月24日平安夜當日獲悉內地爆發類似沙士的疫情，當時已通知食衞局局長陳肇始；而在 1月初於港大深圳醫院接到首個病例，並確定他感染新型冠狀病毒後，已將資料匯報給陳肇始、衞生署等。他又在訪問內提到，曾在1月25日、即年初一向港府建議控制邊境人流。 袁國勇接受《香港01》查詢時，更正應為去年12月30日或31日向陳肇始匯報，指當時她有認真看待建議。

袁國勇（右）接受中國鳳凰衛視主持人吳小莉專訪。（鳳凰衞視圖片）

指去年底「知道有一些事情正在發生」

香港大學微生物學系講座教授袁國勇接受鳳凰衞視專訪，提到因與內地學者有很多交流，早在去年底「知道有一些事情正在發生」，懷疑內地正爆發與沙士類似的嚴重疫情。當時他已經在瑪麗醫院、港大實驗室內進行快速測試，結果測到將會是類似沙士的冠狀病毒。

其後在1月10日，他在港大深圳醫院接到首個病例，並採到他的樣本，在兩日後知道感染新型冠狀病毒，並將資料匯報給陳肇始、衞生署等，並告訴廣東疾控中心和北京疾控中心，並在其後兩至三天多做了幾次測試。

袁國勇接受《香港01》查詢時，更正通知陳肇始的日期應為去年12月30日或31日。他指陳肇始有認真處理他的建議，並要求衞生署及醫管局啟動應對疫情的計劃。

醫管局1月初提應變級別至「嚴重」

根據政府資料，醫管局在1月4日起，將公立醫院應變級別由「戒備」提升至「嚴重」，以配合政府對新型傳染病準備及應變計劃。醫管局傳染病及緊急應變中央委員會亦於當日的上午召開特別會議，討論有關新型冠狀病毒病例群組個案的情況。

指政府在疫情開始後 防疫措施​變差

袁國勇指在1月25日、即年初一時向港府建議控制邊境，認為每天將近四至五萬人過關，很難避免疫情進入香港。不過，他估計因香港為開放型經濟的特質，令政府慢了採納方案，但認為現時回看影響不大。他稱，香港在疫情開始的時候是防疫措施走快了三步，直到有第一個輸入個案後，因沒有及早將邊境人流減低，認為開始慢了。

他認為現時政府應大量增加測試，每天起碼要做兩至三千個，並將測試由公立醫院增至私家醫生。他稱很多人在社區裏面發燒、傷風、咳嗽、流鼻水，但仍沒有被測試。此外，要將隱形病例找出來做測試，並盡早將他們的接觸者隔離。

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恐將來有輸入個案 促考慮邊境管制

此外，主持人問到現時開始有反輸入的案例，或引發另一波疫潮。袁國勇稱這個是肯定，等同開始時從武漢輸出病例一樣。他指，意大利、韓國，甚至將來美國，都會轉過頭輸入個案，因此控制疫情不可以放鬆，同時也要考慮邊境的管制，如要求從疫區回來的人隔離14天。