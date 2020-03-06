【新冠肺炎】衞生署籲市民延遲外遊　周日起機場抵港需申報健康

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，衞生署今晚（6日）公布，由下周日（8日）凌晨零時起，香港國際機場的入境健康申報措施，將由內地抵港航班擴展至所有抵港航班，所有從機場抵港的入境居民及旅客，均須填寫及提交「健康申報表」，衞生署會透過航空公司協助派發健康申報表及通知入境旅客提交「電子健康申報表」的方法。

↓↓3月6日香港國際機場情況↓↓

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衞生署籲市民延遲外遊計劃

由今年2月至今，內地以外國家／地區的2019冠狀病毒病（新冠肺炎）確診個案數字不斷上升，當中一些國家自3月起錄得的個案大幅增加，顯示出現活躍社區傳播。截至今日下午6時，內地確診個案總計80,552宗，全球80多個國家／地區錄得的個案總數則超過16,600宗。

衞生署公布，由3月8日凌晨零時起，香港國際機場的入境健康申報措施，將由內地抵港航班擴展至所有抵港航班，所有從香港國際機場抵港的入境旅客須填寫及提交「健康申報表」。

衞生署衞生防護中心提醒市民，鑑於全球各地新型冠狀病毒病的疫情正在迅速蔓延，中心建議市民應考慮延遲所有非必要的外遊計劃。政府早前已建議市民切勿前往出現病毒廣泛社區傳播的內地湖北省，亦向韓國及意大利三個地區：艾米利亞－－羅馬涅、倫巴第及威尼托，發出紅色外遊警示，以及對伊朗已生效的紅色外遊警示下強調公共衞生風險。

衞生署提醒，如果不可避免前往香港以外國家／地區，市民外遊時應避免與發燒或有呼吸道病徵的人士有密切接觸及在搭乘交通工具或在人多擠逼的地方逗留時應佩戴外科口罩。此外，市民必須保持良好的個人和環境衞生及採取預防措施，特別是避免接觸動物，包括野味、禽鳥或其糞便；避免到濕貨街市、活家禽市場或農場；及切勿進食野味或光顧有提供野味的食肆。