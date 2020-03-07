【日本簽證】不再免簽可否踩上領事館申請？　只受理一種特殊情況

日本為防範新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情擴大，在3月9日（下周一）起，中韓旅客入境要強制隔離14日，包括港澳旅客，亦暫停港澳旅客免簽證入境。暫停免簽證，是否可以到日本駐港總領事館申請簽證呢？今日（7日）領事館公布進一步的詳情，無論持特區護照，抑或英國國民（海外）護照（BNO），均不能免簽證入境，而商務、探親、留學等目的亦不會獲例外安排，惟人道理由則同向領事館直接聯絡；原有簽證亦會在3月9日之後失效。 換言之，除非人道特殊原因，持有特區護照或BNO的香港居民，下周一起幾乎無法進入日本。

延伸閱讀：【日本簽證】消息：國泰本月13日至月底取消所有來往日本航班

日本在3月9日起會暫停包括港澳在內的中國及南韓旅客入境，亦暫停港澳旅客免簽證入境。本港3月份出發到日本各地少有85團，並涉及1,600名旅客。根據在香港日本國總領事館公布的資料，商務、探親、留學等目的亦不會獲例外安排；惟人道理由則同向領事館直接聯絡。同時，早前日本總領事館已發出之單次簽證、多次簽證也會在3月9日後暫時失效。

至於3月9日前入境人士不會受影響，而凌晨零時之後的入境人士被要求於指定地點自我隔離14日。

日本在3月9日起暫停港澳旅客免簽證入境，早前已發出的簽證也會暫停。（勞顯亮攝）

以下是在香港日本國總領事館公布詳情：

問：暫停免簽證措施時，已經入境日本的人士會受到影響嗎？

答：就本次措施，已經入境日本的人士並不受影響。



問：持有BNO護照的香港人是否同為受影響對象？

答：BNO護照屬於暫停免簽證待遇對象，3月9日凌晨零時開始不能免簽證進入日本。



問：商人或者留學生等等，可以預期受本次措施的影響很大，會有例外安排嗎？

答：商務、探親、留學、觀光等目的之情況，預計大部分不存在例外安排。唯關於人道理由等特殊情況請跟領事館聯絡。



問：現在持有的日本簽證會失效嗎？

答：是次措施有效期間為3月9日凌晨零時到3月31日(期間可能有更新)，此期間於包含香港在內的駐中國大使館、總領事館所發出之單次簽證、多次簽證將會暫時失效。有關持有是次措施完結之際仍然有效之簽證，是否可以於上述期間後使用，請跟本館聯絡。



問：可以繼續申請簽證嗎？此外，簽發簽證、暫停香港免簽證待遇將會持續到什麼時候？

答：如上所述日本政府實施邊境口岸對策情況下，3月9日(星期一)之後，如果真的有必要，也可以提交申請。唯簽證申請期間會比平時需要更長時間。簽發簽證及暫時停止免簽證待遇有效期至3月31日，有可能有進一步更新。

【有關「入境後隔離」】

問：3月9日前經香港到達日本的話，是否也需要隔離14日?

答：本政策3月9日凌晨零時生效。在那之前入境人士並不受影響。



問：3月9日之後經香港到達日本短暫停留，可以於日本逗留不足14日就離開嗎?

答：3月9日凌晨零時之後的入境人士被要求於指定地點自我隔離14日。

▼香港機場停機坪 泊滿飛機「奇觀」▼

+ 5 + 4 + 3