【日本簽證】消息：國泰本月13日至月底取消所有來往日本航班

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，日本將於下周一（9日）零時起至本月底，要求所有從中國及韓國入境者，包括香港及澳門居民，強制隔離檢疫14日，並取消港澳特區護照、BNO護照的免簽證入境安排。所有中韓客機只限東京成田和大阪關西機場升降。 消息指，國泰及港龍航空將於本月13日至月底停飛所有日本航線。國泰的網站，3月13日後的東京和大阪航班，已現時沒有航班提供。《香港01》正向國泰航空查詢。而全日空、日航等日本航空公司網站，則還有來往香港的機票。

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最後航班為3月12日

消息指，國泰最後兩班從日本返港的航班為於下周四（12日）起飛，分別從大阪回港的CX507及從東京成田返港的CX521。

航班CX507將於下周四晚上6時從大阪關西國際機場起飛，料於晚上9時35分抵港；航班CX521則當日下午4時45分從東京成田機場起飛，料於晚上9時05分抵港。

現時於國泰、港龍及旗下的香港快運（HK Express）網站訂購本月13日之後，從大阪及東京返港的航班的機票，網站已顯示為所選擇的日期未有提供航班。

網站已顯示為所選擇的日期未有提供航班。（國泰網站）

國泰航空早前指出，國泰及國泰港龍宣布豁免乘客重新訂位﹑更改航點的及退票的手續費。有關豁免適用於所有從3月6日或以前經全球辦事處發出、至4月30日涉及往來香港至日本的機票，有關要求須於4月30日或以前提出。（最新情況可瀏覽國泰網站特別票務安排）

國泰亦不斷更新各地入境限制，建議旅客出行前查閱，或向航空公司查詢。

日本在3月9日（下周一）起，中韓旅客入境要強制隔離14日，包括港澳旅客，亦暫停港澳旅客免簽證入境。無論持特區護照，抑或英國國民（海外）護照（BNO），均不能免簽證入境，而商務、探親、留學等目的亦不會獲例外安排，惟人道理由則同向領事館直接聯絡；原有簽證亦會在3月9日之後生效。換言之，除非人道特殊原因，持有特區護照或BNO的香港居民，下周一起幾乎無法進入日本。

日本要求所有中韓航班，只能在東京成田和大阪關西機場升降，國泰旗下的香港快運（HK Express）早前宣布取消2020年3月7日至5月2日期間及5月逢星期一、二、三及五往返香港與石垣之航班。

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香港航空亦取消以下日本城市和日期的航班：

岡山 – 2月10日至4月30日

米子 – 2月25日至4月30日

鹿兒島 – 3月2日至4月28日

札幌及沖繩 – 3月9日至3月31日

3月6日，香港機場顯示牌，有日本東京的航班取消。（張浩維攝）