【新冠肺炎】調查指八成婦女曾撲口罩感困擾 　16%焦慮度爆錶

新型冠狀病毒肺炎襲港，市民生活大受影響。今日（8日）是三八婦女節，香港婦女中心協會調查發現，分別有逾八成受訪者曾因搜購口罩及擔心自己或家人感染新冠肺炎而感困擾，亦有約16%受訪者焦慮度「爆錶」，達10分滿分。該會建議防疫資源應有效分配，並設百貨網上平台津助。 有家長表示，家中防疫用品不足，要照顧子女而不敢外出，同時擔心網上騙案及口罩質素不佳，為撲口罩而感壓力大，更因此而煩躁、失眠。

香港婦女中心協會調查發現，有八成受訪者曾因搜購口罩而感困擾。（勞敏儀攝）

香港婦女中心協會為了解婦女作為家庭照顧者在疫情下的困擾及防疫政策期望，在上月21至28日期間訪問845名女性家庭照顧者，當中約7成人已婚，近半人需照顧18歲以下子女。調查發現，受訪者平均焦慮程度分數達7分（10分為滿分），當中有15%受訪者焦慮度達滿分。

再細分受訪者身分，單親或離異婦女焦慮度（平均7.22分）較已婚及未婚婦女高；照顧者的焦慮度（7.3分）亦較非照顧者高。

受訪者最擔心社區疫情爆發

調查又發現，81%受訪者曾因搜購口罩感困擾，亦有84%受訪者擔心自己或家人感染新冠肺炎。在疫情下，分別有44%及48%受訪者認為對睡眠質素及運動有負面影響。

面對疫情持續，有近六成受訪者承擔搜購防疫物資的「重任」，最令受訪者擔心是社區疫情爆發（31%）及防疫物資不足持續日常生活（29%）。

對於政府期望，超過九成受訪者希望加強社區防疫及提升檢疫效能，亦有超過八成半人希望規管口罩、減少關口及加強照顧者日支援。

香港婦女中心協會早前調查婦女作為家庭照顧者在疫情下的困擾及防疫政策期望。（勞敏儀攝）

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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家長撲口罩壓力大

任家庭主婦的阿珍一家四口住在深水埗舊樓，一人照顧分別一歲多女兒及五歲兒子。面對近月市民瘋狂搶購生活物資、學校停課、丈夫開工不足等，她坦言好大壓力；加上家居檢疫人士多集中在深水埗區，令其更擔心社區爆發。對於近月「口罩荒」，阿珍說難帶同一對子女撲口罩，曾上網購買100元一盒50個口罩，後被先後兩次「cut單」，被加價至180元一盒，只能無奈放棄。

即使區議員會派發口罩，阿珍指「趕到去已經派完」，只有一次成功上網撲到一包七個口罩，又指抗疫期間「個人炆憎啲、都瞓唔好」，目前只能依靠朋友的印尼工人姐姐及團體提供口罩。

至於是單親新移民的Wendy，要獨力照顧兒子，為節省口罩一星期只外出一次買餸。在停課期間，她坦言失去喘息時間，夜晚亦經常失眠，生活被疫情打亂，希望政府規管口罩及防疫物資價格。

臨床心理學家吳如花表示，面對陌生、不確定或不能掌握的狀況，加上網上有大量資訊，市民難免容易感焦慮，認為市民「即使唔相信政府，都唔好唔信科學，應透過可靠渠道接收資訊」，又指全港均一同面對疫情，沒有人是孤單面對。

阿珍一家四口住在深水埗舊樓，坦言近月搶購防疫物資甚艱難。（勞敏儀攝）

團體籲政府回應市民訴求

該會建議設立照顧者上網登記制度，短期可郵寄口罩等必須物資，長遠有效協調資源調配；透過跨界合作（如商界生活百貨網上平台、外賣速遞平台）提供一定優惠名額予慈善機構，分配給外出有困難基層家庭，讓他們有機會使用到戶服務，減輕生活負擔；支援學童停課期間需要，例如資助網絡卡及漫遊蛋，以及電腦等器材。此外，該會亦希望政府正視精神健康需要，重視過去一年香港市民承受社會事件及疫症影響下的心理需要，投入更多資源回應市民訴求，才有助恢復港人隊政府信心。