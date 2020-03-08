【新冠肺炎】社福機構防疫措施不足　兩成社福人員自備口罩

新型冠狀病毒肺炎疫情持續肆虐，口罩、酒精搓手液等防疫物資價格上漲及貨源緊張。今日（8日），香港社工及福利人員工會發布「社福同工疫情下工作環境」網上問卷調查，以了解社福機構是否有足夠防疫措施保障員工。

香港社工及福利人員工會發布「社福同工疫情下工作環境」網上問卷調查，當中兩成受訪者表示工作機構沒有提供口罩。（歐陽德浩攝）

社福工會在是次調查從900多名會員中，收集237份有效回覆，當中兩成受訪者表示工作機構沒有提供口罩，逾六成表示有提供口罩。此外，一半受訪者認為工作機構應每日派發足夠口罩予員工，一成曾被要求放無薪假或扣薪。

因此，該會促請社署確保有足夠及符合防病毒標準的口罩及用品供應、設中央輔導求助熱線、增設視像服務設備、並要求各機構不應扣薪及扣假、必須為緊急服務的員工獲額外每日津貼等建議。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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政府應提供透明膠板給社福機構 可繼續服務

香港社工及福利人員工會主席鄧家彪認為，政府應確立統一的標準物資，如漂白水、口罩等防疫物品，並強調透明膠板的重要性。因部分機構如就業服務，須面對面與市民對話，若中間有膠板阻隔，能保障員工安全，更指SARS期間亦以同樣方法處理。

標書須加入活動延期的人力費

香港社工及福利人員工會副主席陳義飛指，部分社福機構的活動為投標所得，活動因疫情的影響延期。因此機構於中間的空窗期，要求員工放無薪假直至活動如常舉行。他建議政府應衡量達標準則，除活動費用外，亦要考慮延期的人力費用。

香港社工及福利人員工會副主席陳義飛建議政府應衡量達標準則，除活動費用外，亦要考慮延期的人力費用。（歐陽德浩攝）

使用視像服務保障員工繼續工作

鄧補充，現時社福機構的個別項目如訓練班不適宜開辦，唯有削減班組致員工扣薪。他認為機構可使用視像的服務，能保障員工繼續上班，以及維持社會服務，減少社會上的怨氣。