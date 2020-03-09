【新冠肺炎】口罩不足出街難　劏房母子多日不出門：好怕一起死

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，防疫物資價格飆升，一盒口罩動輒數百元，許多基層人士擔負不起，只能困在家中苦不堪言。阿莉一家三口住在荔枝角約一百呎的劏房內，疫情剛開始時甚至一個口罩都沒有，只可每三日外出一次街購買生活必需品。 然而，一切對需要養育5歲半、患過度活躍症兒子的她有一定難度，曾經試過一個星期不讓他出門，令兒子在家發脾氣大叫……她哭訴：「劏房又細又暗，真係好辛苦。」

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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阿莉一家三口住在荔枝角的一間一百呎左右的劏房內，每個月加上水電費大約要支付6,500元。丈夫做地盤工，是家中的主要收入來源，阿莉除了照顧兒子之外，亦會在餐廳做侍應幫補家計。



而受疫情影響，建造業開工不足，阿莉透露丈夫的收入大減7000元。現時幼稚園遲遲未復課，阿莉只能在家陪着5歲半的兒子。她說兒子有過度活躍症及注意力不集中，口罩不足不能讓他外出，對兒子的情緒有很大影響，時常在家中大哭大叫發脾氣，她哭訴，「劏房又細又暗，真係好辛苦。」

過度活躍症兒子被禁止出門 劏房媽媽憂感染：好怕一起死

疫情剛剛開始的時候，阿莉說家中一個口罩都沒有，只能將兒子留在家中，自己也是每三日出一次街，「小朋友要是出街惹到，我哋大人都會被感染，好怕一起死。」

阿莉哭訴，「劏房又細又暗，真係好辛苦。」（袁澍攝）

56%基層人士工作受影響 明愛社區發展部憂情況繼續惡化

經有心人捐贈，家中得了少量口罩，主要留給丈夫返工使用，「佢都好慳，一個口罩重用3、4日。」後來做兼職的餐館以200元一盒的價格出售口罩，她狠心買了兩盒，但坦言長此以往會無力承擔，「丈夫而家工開少咗，我都無法出去兼職幫補，小孩想要玩具，我都同佢講等以後媽媽賺到錢，再幫你買……」

關注基層的明愛社區發展部早前訪問190名基層人士，結果顯示有56%人士的工作受到疫情影響，包括沒工開、被裁員、放無薪假或需照顧聽課子女無法上班等等，並指這些狀況或許會持續惡化。

註冊社工文思懿建議，政府可以帶頭創造職位，尤其針對低收入、低學歷或缺乏工作經驗的年輕人等，協助在勞動市場缺乏競爭力的組群。