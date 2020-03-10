【港產口罩】「本土好罩」今午1時網上派2萬籌　平買口罩兼做善事

疫情陰霾下，全城在今年初「一罩難求」，多間公司相繼宣布生產「香港製造」口罩，減輕市民撲口罩之苦。社企「masHker 本土好罩」今日（10日）下午1時開始「買二捐一」預售口罩，即市民以248元購入三盒口罩，其中一盒將轉贈病友團體。創辦團隊認為，不少長期病患者的口罩需求容易被忽略，希望透過「Pay It Forward」精神，鼓勵市民在疫情下助人自助。

社企「masHker 本土好罩」今日下午1時開始「買二捐一」或「買四捐二」預售口罩。（梁鵬威攝）

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248元「買二捐一」 最多可「買四捐二」

今年初本港口罩價格被不斷炒高，市民為以合理價格「入貨」，不惜凌晨排隊，苦不堪言。四個現正創辦或曾從事醫療相關社企和企業的80、90 後青年，遂創立「masHker 本土好罩」，今日下午1時開始網上派發2萬張網上籌，預售其本地製造口罩，成功取籌人士只可選擇248元「買二捐一」（則買兩盒，額外捐一盒）或496元「買四捐二」（則買四盒，額外捐兩盒），平均每個口罩2.4元。

每一盒將有51個口罩，目的是傳承「+1分享」精神，提醒市民把額外的一個口罩轉贈身邊更有需要的人。

按此進入登記網站或輸入網址：https://mashker.noq.com.hk/ (詳細在文未)

「本土好罩」每盒有51個，目的是傳承「+1分享」精神。（masHker本土好罩FB圖片）

禤彥勳（右）表示，長期病患者口罩需求常被忽略，故希望把口罩捐贈給他們。（梁鵬威攝） 48個病友團體列為首批受惠者 創辦人之一禤彥勳（Denis）說，不少傷健人士及長期病患者難排長龍撲口罩，其口罩之苦常被忽略，故首批受惠者將是48個病友團體。另一創辦人鄺穎賢（Wing）形容今次是工廠結合社企的運作模式，希望聯同非政府組織及商業機構組成生態系統（Ecosystem）互助互利，處理當前社會問題，「在人心惶惶下，市民對香港失去信心、盼望，希望今次可以恢復公眾信心。」面對口罩不足及應對疫情的無力感，團隊希望透過是次慈善預售，提供物資及心理上的支援。

袁少林表示，疫情下不少長期病患者減少外出，運動量大減，影響身心健康。（梁鵬威攝） 將聘20名殘疾人士助生產與營運 香港病人組織聯盟主席袁少林表示，新冠病毒容易人傳人，有專家更推算800隱形患者潛伏社區，惟長期病患者防疫用品不足，為了節省口罩只能減少前往醫院及社交，運動量隨之大幅減少，有病人更反映20日才外出三次購買日用品及食物，心情難免受疫情影響而感到害怕、抑鬱、恐懼，故對於社企口罩捐贈而感到鼓舞。 此外，社企將聘用20名殘疾人士協助口罩廠每日的生產與營運。香港復康力量總幹事趙立基表示，全港有約58萬名殘疾人士，佔全港人口約8%，在疫情下找工作更難。日後參與口罩生產的殘疾人士將接受培訓及主力協助包裝工序。

「masHker 本土好罩」將生產一次性三層過濾防護醫用口罩，符合EN 14683 Type II 醫用口罩標準，細菌過濾率超過99%有效阻擋細菌穿透，內外層聚丙烯（PP）不織布抗菌處理。

MashkerHK FB

【預售詳情】

日期：2020年3月10日 (星期二)

時間：下午1時正

領籌網址：https://www.mashker.com/

派發籌數：2萬張

【簡單版：登記六部曲】

1. 登入領籌網址

2. 輸入電郵登記

3. 耐心等待結果

4. 成功獲得籌號

5. 等待購買連結及購買碼的電郵

6. 進入購買連結並以購買碼完成交易

【詳細版：登記六部曲】

1. 於活動開始後，登入領籌網址

2. 填寫個人電郵地址作登記，每個電郵地址只可領籌一次

3. 耐心等待結果，若登記成功，會很快看到您的登記電郵地址和領籌號碼。 若不成功，頁面會顯示領籌不成功。系統將於下午1時15分至3時之間發出電郵至成功登記者

4. 成功登記之電郵中有一條專屬購買連結及購買碼，該購買碼只能使用一次。已收到電郵的顧客，系統確保可於當天23:59前到購買連結結帳

5. 進入購買連結，二選一，選擇產品並加入購物車，不要更改貨品數量 ，維持數量為「1」，然後選取送貨或取貨方式。記得結帳時，不用心急，可慢慢填上所需資料

6. 選擇付款方式，輸入購買碼完成交易

【重要事項】

每個電郵只可以領取一次籌號

請不要更改貨品數量 ，維持數量為「1」，否則未必可結帳

所有填寫的資料必須正確，如有任何錯誤、遺漏或無法辨識所輸入資料等情況，登記將有機會自動作廢

登記一經確認，將不能更改任何登記資料

閣下所提供的資料將會用作是次登記之用

預計出貨日期為4月底，如因任何原因未能於4月30日開放領取，將提早透過電郵地址通知，並於Facebook專頁「masHker本土好罩」再作提醒

如有任何爭議，「masHker本土好罩」將保留最終決定權

【出貨安排】

領取時間：

預計於今年4月初正式投產，出貨日期定於4月底

領取地點選項:

「masHker本土好罩 」葵興工廠總部 (地址稍後於電郵公佈)

順豐到付 – 順豐智能櫃、順豐站或指定送貨地址

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