【新冠肺炎】8人埃及食環團　大埔街市管工確診　晚上確診增至3人

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港今日（10日）新增三人感染新型冠狀病毒，其中兩宗（第117及118宗）與「印度旅行團」相關，第119宗個案為59歲的食環署男管工，居於大埔富亨邨亨泰樓，在大埔街市上班。 患者於2月27日至3月7日，跟新華旅遊一個八人旅行團到埃及旅行，同行妻子亦有病徵。據悉，該八名團友是相識，除了患者外，尚有其他食環署人員，這個埃及團群組令人擔憂。 衞生署晚上公布，再多兩人確診，都屬輸入個案，據悉為「埃及食環團」團友，為同是59歲的一男一女團友（第120及121宗），現於屯門醫院留醫。因此該埃及團八名團友，已有三人確診。

+ 2

同行太太有咳嗽 2月26日最後上班

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，第119宗個案為59歲的食環署男管工，今日確診。他在上月27日至本月7日，跟新華旅遊一個旅行團到埃及旅行，在本月7日開始咳及發燒。他昨日曾到私家醫生求診，轉到大埔那打素醫院後確診。患者與太太及兒子同住大埔富亨邨亨泰樓，一同去旅行的太太有咳嗽，已送院檢查，兒子會送往檢疫中心。張竹君估計，患者在埃及感染的機會較大，中心正跟進其他團友的情況，並了解該團是否有與其他旅行團合併。

他在大埔街市上班，最後上班日為2月26日，由於患者發病後沒有上班，他在的同事毋須接受檢疫。

患者在大埔街市工作。（資料圖片）

屯門兆禧苑夫婦團友晚上確診

衞生署晚上更新確診患者宗數，一共增至121宗，當中第97宗仍為疑似個案，今日一共有五宗確診個案。其中三宗列為輸入個案，同屬「埃及食環團」團友。他們八名同行團友當中，除了於雅麗氏何妙齡那打素醫院留醫的大埔街市男管工外（第119宗），尚有一男一女團友確診（第120及121宗），現於屯門醫院留醫，三人均為59歲。

衞生防護中心表示，新增兩名病人為一對居於屯門兆禧苑安禧閣的夫婦。男病人59歲於本月7日出現流鼻水，翌日出現發燒；女病人過往健康良好，也於7日出現發燒。二人於3月9日到屯門醫院求醫，深喉唾液樣本今日均證實對2019冠狀病毒病病毒呈陽性反應。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

+ 10 + 9 + 8

新華旅遊：已通知接觸同事自我隔離

新華旅遊總經理蘇子揚回覆《香港01》表示，剛剛於今日下午得知情況，據他初步了解，該個埃及團有8位團友，2月27日出發至3月7日返港，現時已通知有關旅行團的領隊及跟他有接觸的同事自我隔離14日。新華的領隊表示沒有感到身體不適或有發燒的情況。