【DSE口罩】教協張銳輝稱考生獲發口罩薄見手指　教局：沒收投訴

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情肆虐，文憑試筆試開考在即，應屆考生回校領准考證時，可按考試總日數獲發政府提供的口罩。惟不少考生都表示，獲派口罩過薄，質疑保護成效。 教協理事張銳輝今日（11日）引述不少DSE考生意見，稱政府分發口罩過薄，「手指都看到」。他又說，由於任教學校認為「一日一口罩」未必足夠，故已撥備購入三層外科口罩，確保該校考生每個考試日都有兩個口罩更換。

文憑試筆試將在本月底開考。(資料圖片)

教協理事張銳輝今日（11日）在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，他任職的保良局李城璧中學，獲政府分發盒裝非獨立包裝口罩，校方須自行分派給考生。考慮到考生實際需要，該校早前已撥備購入三層外科口罩，確保應屆考生在每個考試日都有兩個口罩可供使用。但他直言，有考生反映「學校派的是正常（三層正常厚度），考評局的薄至手指都看到。」

立法會教育界議員葉建源早前表示，綜合消息後相信，教育局及考評局轉交學校派給考生的口罩來源至少包括俄羅斯及北京，惟有老師反映口罩較薄，他提供的口罩照片亦明顯見到口罩透光。

他今日（11日）在香港電台節目中再表示，了解到部分口罩太薄、透光且有黃點，但暫時未收到老師直接投訴，促請政府作出解釋。他又指，了解到該批口罩由政府物流處負責。

政府：沒收到學校就口罩投訴

而考評局回覆指，口罩為教育局提供，考評局只負責向學校分發，故沒有關外科口罩的產地、規格等詳細資料，如考生對獲發的外科口罩質素有疑問，可透過學校向考評局反映跟進。至於教育局則表示，派發給考生的50萬個口罩由政府物流服務署供應，由於數量龐大，口罩來自不同產地，包裝及外貌也許略有不同，但強調相信若口罩有問題，學校會反映，而教局或考評均無收到學校就口罩投訴。