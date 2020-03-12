科大候選學生會倡提高校內外政治參與　盼洗脫「豬大」之名

受到疫情拖累，多間大學學生會選舉延期，其中科大學生會大選改為網上投票，於昨（11日）起至周五舉行。科大生周梓樂在反修例風波中離世，引起校園內外連串示威悼念活動，候選內閣「同洐」會長麥嘉俊表示，過往科大人自嘲為「豬大人」，因普遍對學術以外不感興趣，一場反修例風波，卻增強大家政治意識，期望若成功當選，日後能推動學生政治參與，延續校園內外抗爭，「係香港生死存亡之際，更要利用學生身份表態發聲。」

【新冠肺炎】疫情延後多間學生會選舉 靠網上投票理大成功上莊

2000年出生的科大候選學生會長麥嘉俊表示，自己政治啟蒙源於2014年佔領運動，去年反修例運動更是催化其政治參與的意識。（歐嘉樂攝）

因政治冷感 科大自嘲「豬大人」



反修例風波令多間大學成為「戰場」，去年11月科大生周梓樂的離世，觸發校園內激烈示威，如今校內氣氛回歸平靜，設施已完成修復。科大候選內閣「同洐」會長、綜合商業管理二年級生麥嘉俊表示，過往科大人予外界政治冷感，只顧專心讀書，故自嘲為「豬大人」。

不過，他指，反修例事件觸發科大人關注校政，留意到學生權利日漸被蠶食，亦促使今屆不少內閣成員首度「上莊」，希望改革學生事務。13名候選人中，有約一半是「新鮮人」，從未有參加屬會的經驗。

科大生周梓樂的離世，令不少科大生及港人難以釋懷。（歐嘉樂攝）

批校方剝削​學生自主 擅撕文宣

去年十月科大學生校董選舉，候選人符佩瑩以逾三千多票擊敗對手，投票率為歷屆之冠，「過去都係得幾百人投票。」惟校方接獲過百宗選舉投訴，經調查後最終裁定投票無效，料今年首季重選。他批評，校方以程序打壓民選校董，未曾親身向學生交代，自今感到十分不滿，若成功當選，必會繼續監察重選過程。

事實上，麥嘉俊認為，科大一直不鼓勵學生事務自主，近年更逐步剝削學生權利；又主張「校園和諧」，迴避政治。他舉例，校內的「大字報」牆，早年交由學生會管理，其後突改為與校方共同管理，變相可審查張貼的文宣，損害學生言論自由，有必要改革，「舊年校方試過撕走反修例文宣，即使內容無人身攻擊嘅成份。」他續指，「有學生喺賽馬會大堂貼爭取雙普選橫額，唔使一陣就拆咗，無任何通融餘地。」

大學生作為知識份子，有義務及責任推動民主改革，喺香港生死存亡之際，更要利用學生身份表態發聲。 科大學生會候選會長麥嘉俊

候選內閣支持港人「前途自決」，自決選項包括爭取雙普選，亦可以是「港獨」，不會排除任何可能性。（歐嘉樂攝）

若能當選 冀推動學生關心校政

「大學生作為知識份子，有義務及責任推動民主改革，喺香港生死存亡之際，更要利用學生身份表態發聲。」麥嘉俊表示，若內閣能夠當選，銳意推動學生關心校政、加強參與社會運動，故會先由舉辦校內論壇入手，希望未來能夠多舉辦校長論壇，由以往每個學期一至兩次，改為一個月兩次，加強同學與校長之間的溝通，掌握學校的政策發展。另外，計劃每月會舉辦兩次時政論壇，提高學生關注社會重大議題，並促進本地與非本地生交流。

去年反修例風波中，有學生會成員曾遭受不明人士恐嚇，甚至威脅人生安全。麥嘉俊坦言，有一定心理準備，但使命感驅使他繼續參選。（歐嘉樂攝）

主張和平抗爭 料受「藍絲」滋擾、警方針對

至於校外事務方面，他指，會與大專學界合作，反對23條立法、促港鐵公開8.31閉路電視、爭取民間五大訴求等。麥指，候選學生會主張和平抗爭，但在「貼文宣都被拉」的社會狀況下，預料參與學生會須承受一定風險，例如受到「藍絲」滋擾、甚至可能遭受警方針對，大部份成員已作最壞打算，有被捕的心理準備。

去年曾是宿生會副主席的他，今年參選學生會會長，他指，家人未有提出反對，坦言會擔心決定影響他們，但使命感驅使他堅持站出來，「始終係科大入面，做到呢個角色嘅人唔多……有一種我唔做，唔知仲可以搵邊個做嘅使命感。」