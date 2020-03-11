【新冠肺炎】國泰空姐初步確診　與馬德里回港確診內地留學生同機

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情繼續擴大，本港今天（11日）早上新增的初步確診個案中，包括一名22歲女子，國泰航空證實，一名機艙服務員初步確診新型肺炎，而該名機艙服務員曾於3月7日由馬德里往香港CX320航班上執勤，該航班早前亦已有一名中國留學生確診，該名學生抵港後，乘坐的士從深圳灣口岸返回內地。

+ 5 + 4 + 3

同機服務員3月7日後無執勤

國泰航空回覆查詢時指，一位曾於3月7日由馬德里往香港CX320航班上執勤的機艙服務員，初步確診感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），該機艙服務員現正接受適切的醫療診治，公司亦提供一切必須的支援。

國泰稱，正積極協助於該航班執勤的機組人員，並建議他們於衛生防護中心進一步通知前留在家中、定時檢查體溫及監察是否出現病徵，而所有相關的機艙服務員同事，於3月7日CX320航班返抵香港後並沒有於任何航班上執勤。國泰表示，若有員工確診染病，會按照衞生當局的指示協助當局跟進追蹤與患者有緊密接觸的人士。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

+ 10 + 9 + 8

確診內地女生西班牙留學 3月8日抵港後返回內地

一名在西班牙馬德里讀書的內地女生上周六（7日）乘坐國泰航空航班CX320來港，周日（8日）抵港後乘坐的士從深圳灣口岸返回內地，昨日（9日）確診新型肺炎，被列為境外輸入病例。換言之，初步確診的國泰空姐，與這名內地留學生曾乘坐同一航班CX320。

國泰又稱，有關客機已按香港港口衞生署及國泰集團的嚴格標準進行撤底清毒，範圍包括客艙內多項裝置如個人電視屏幕、餐桌、嬰兒搖籃桌及機身各處扶手裝置等，並會更換所有座椅椅套，另外亦會為機艙內裝置表面和所有廚房設備消毒、徹底清潔洗手間和地氈等等。而國泰航空在機艙內採用的高效微粒子空氣過濾系統（HEPA），能有效過濾逾99.999%的塵埃微粒及污染物，如病毒和細菌，以確保機艙空氣質素維持在最佳水平。HEPA過濾網的性能與用於保持醫院手術室及工業潔淨室中空氣清潔的過濾網相似。

國泰航空證實，一名機艙服務員初步確診新型肺炎，而該名機艙服務員曾於3月7日由馬德里往香港CX320航班上執勤。 （資料圖片）

國泰航空空中服務員工會理事郭兆瑭表示，了解到該班機共有13名空中服務員（包括確診者）及四位機師，相信他們在工作時有戴口罩，而他們已暫停工作。

郭亦表示，疫情以來，公司未有就每程班機進行深層清潔，而按照一般做法，航班間飛機只有約十多分鐘的清潔時間，「好難做到深層清潔，都係清理垃圾、吸塵，抹台」。而對於是次有空中服務員初步確診，員工「都好緊張」，憂心機艙環境不夠乾淨，「好多同事都會帶消毒噴霧去保護自己」。