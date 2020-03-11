【新冠肺炎】家長對宏廣國際幼稚園結業感徬徨　校監向教局申續辦

受新型冠狀病毒疫情影響下，全港學校停課多時，最快至下月20日才分階段復課。幼園學界早前已出現退學潮，位於屯門的宏廣國際幼稚園亦因此而捱不住，宣布本學年完結後會結束營運。 今午大批家長到宏廣國際幼稚園了解及表示支持，希望學校能繼續營運。校長也大感不捨，料受影響師生近300人，但透露校監正申請以私人名義續辦學校，令影響減至最低。

▼屯門宏廣國際幼稚園結業情況▼

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不少家長收到結業消息大感驚訝，有人下午到校簽名支持學校繼續營運，有舊生亦親自畫心意卡表達支持，校長與家長聊天時也一度感觸，相擁落淚。

家長郭女士的兒子就讀N班，目前正接受網上教學，今早突然收到學校停辦通告感突然，認為該校老師有愛心，小朋友也讀得開心，「唔希望學校行到結業一步」。她又指不少學校已取錄K1學生，兒子若成插班生，找學校一定有困難，「唔係咁著數」。孫太的兒子就讀K2，對停辦感徬徨，亦對學校感不捨及可惜，希望透過聯署「出點力，救返間學校」。

受疫情影響，莫先生就讀K1的兒子一月底已退學及前往英國，校長答應留位，讓其日後返港後接駁上K2，兒子也多次指好喜歡這間學校。學校結業消息一出，他感愕然及馬上到校了解情況，直言「小朋友喺度返學好開心，老師同學好nice」，目前申請轉校亦已太遲，變相令家長感好徬徨，希望學校能繼續營運。

校長周雯茵表示受影響師生近300人。（鄭子峰攝）

校長周雯茵表示，原本全校學生逾300人，但受疫情影響，上月起退學人數不斷增加，學前班退學人數更達八成，涉及約100人，目前僅餘下約240名學生及約40名教職員。她指，明白家長擔心復課無期及子女復課後抵抗力差而受感染，兩歲的小朋友更不知如何應對疫情，才導致學前班人數大減。至於已交來年留位費的新生，周稱涉及約200人。

她說，面對退學潮、租金及薪金支出，來年租金上調，學校已難以繼續支撐下去，政府抗疫基金支援「幫到手，好過無」，但長遠而言幫助有限。對於結業決定，她指校監也十分不捨，更因此「喊到眼腫」，也曾擔心決定會引來大批家長不滿，幸好大部分家長表示支持。

學校已請教育局協助提供本區學額空缺資料予家長，並承諾會竭盡所能推薦該校學生到其他幼稚園或幼兒園就讀。周校長表示，早前已聯絡同區相熟私校及索取申請表，協助學生轉校，而校監高美宜亦以私人名義向教育局申請，以原名續辦幼稚園，希望把對師生影響減至最低。校方正收集教職員、家長等持份者聯署支持校監，期望本周六或之前向教育局提交聯署。