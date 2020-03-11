【新冠肺炎】國泰空姐馬德里回港確診　與東莞確診內地女生同機

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情肆虐，全球多國都有新增確診個案。今日本港有6宗新增確診個案，當中一位是國泰航空的機艙服務員，她曾於3月7日（3月8日抵港）由西班牙馬德里往香港CX320航班上執勤，班機上亦有一名中國留學生早前確診，抵港後乘的士從深圳灣口岸返回內地。不過衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該名空中服務員在3月6日已經出現病癥，現在衛生署正在追蹤她曾經照顧過的乘客。

國泰航空一名空中服務員今日確診。（資料圖片/羅君豪攝）

張竹君指，第122宗個案為22歲女空姐，住在小瀝源廣林苑茂林閣。早前廣東東莞一名確診內地女生，由西班牙馬德里前來香港，再經深圳灣口岸返回內地，她正是乘坐該空姐當日服務的CX320航班，因此衛生署早前已經將她當作密切接觸者送往檢疫中心隔離。在檢疫中心時，該名患者被發現有發燒37.7度，其後送入醫院，今日確診。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露該名空中服務員3月6日起已經有病癥，其後在3月7日馬德里往香港的班機照顧多名乘客。（余俊亮攝）

3月6日出現病徵 張竹君：不排除西班牙染病​

該名確診病人表示自己3月6日時已經有流鼻水的症狀，3月9日有發冷情況。她曾於潛伏期，即2月21日至24日之間前往荷蘭阿姆斯特丹，25日至3月2日回到香港，其後3月3日前往馬德里，及至7日坐CX320回港。回港後，她沒有再工作，大部分時間在家。

張竹君說，不排除患者和早前中國留學生都是在西班牙當地感染病毒。另外，因為該名患者在飛機上曾照顧過多名乘客，衛生署現時正在追蹤這些乘客，以及接觸密切的工作人員等。而至於該名空中服務員落機後是否有其他接觸者，衛生署則需要進一步詢問患者。

早前國泰航空空中服務員工會理事郭兆瑭接受香港01查詢時表示，了解到該班機共有13名空中服務員（包括確診者）及4位機師，相信他們在工作時有戴口罩，而他們已暫停工作。

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