【新冠肺炎】埃及團9人全確診　居德福花園、麗港城及碧堤半島

新型冠狀病毒肺炎疫情（又稱武漢肺炎）持續擴散，衞生防護中心今日（11日）公布，一個曾到埃及的旅行團再增5人確診，團友連同領隊共9人，當中8人已經確診染新型肺炎，餘下一名團友亦屬初步確診個案。 該團8名團友是四對夫婦，其中第123宗個案、57歲男病人與初步確診的太太（第129宗）住在深井碧堤半島。而第124宗個案、59歲女病人與丈夫（第119宗）同住大埔富亨邨。第125宗個案、23歲男導遊住在九龍灣德福花園，第126宗及127宗個案是兩夫婦，同住於藍田麗港城。 中心相信眾人在外遊期間感染，形容該旅行團的感染比率高，但埃及暫不算高危地區，需再了解當地的爆發情況。

新華旅遊一個2月27至3月7日前往埃及旅遊的旅行團，今日再增4名團友及該團導遊確診新型肺炎，餘下的1名團友則初步確診，連同昨日已確診的3名團友，即全團9人均染疫。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，同團8人是四對夫婦，互相認識，其中兩人是食環署員工，包括第119宗及第123宗個案，另有兩人是已退休的食環員工。張竹君交代新增5宗個案的細節。

8團友相識 2人現職食環、2人是退休食環人員

第123宗個案、57歲男病人與太太（第129宗）住在碧堤半島7座，3月7日隨團返港後翌日確診及咳嗽，他是食環署人員，10日有到長洲市政大廈上班，並與約8個同事吃飯，上班半日後接獲當局通知有團友確診，被送到東區醫院。病人報稱於3月8日至9日曾到深井村鴻記餐廳吃飯 ，亦曾向私家醫生求診。

其太太亦同團，暫列作初步確診個案，現於仁濟醫院留醫。她較丈夫遲一日發病，3月8日起咳嗽、喉嚨痛、發燒，肺片有花，料於今晚稍後確診。

第124宗個案、59歲女病人是第119宗個案患者的妻子，兩人與兒子同住大埔富亨邨亨泰樓，女病人3月6日仍在埃及時已有咳及流鼻水，返港後曾與丈夫到富亨商場向私家醫生求診。

第126宗及127宗個案是一對63歲的夫婦，與女兒住於藍田麗港城26座。兩夫婦均是退休人士，參與埃及團後返港，3月10日欲送往檢疫中心時發現兩人發燒，轉往聯合醫院治療。兩人平日主要到家樓下的超市買菜，亦會到麗港公園及藍田公園做運動。

23歲男導遊返港後遊走多區出席飯局

第125宗個案是該團的23歲男導遊，與家人住在九龍灣德福花園T座，入檢疫中心前已發燒，被送往聯合醫院治療。病人在帶埃及團前的2月25及26日仍有上班，3月7日返港後曾與親友在大圍拜山，到過親友家中吃飯，亦曾到過天水圍及油麻地的餐廳吃飯，上班時曾與同事用膳，惟細節需再詳細了解。

曾於埃及坐「GRAND PRINCESS」 與美國至尊公主號同名

張竹君形容「9個人去9人感染，都比較犀利」，相信各人是於當地傳染，但未知當地是否有爆發，正向埃及當局了解，並希望當局協助調查團員曾接觸的人及所到之處。她稱由於8人相識，或有密切接觸，未知團員於當地是同時間感染，還是先有一人感染再互相在團內傳染，亦未知有無高危因素令眾人發病。

她透露該團行程中並無與其他旅行團合併遊覽，但曾於2月28日至3月2日，乘坐名為「M/S GRAND PRINCESS」、於尼羅河遊覽的郵輪，是可乘坐60至70人的小型船，由於該團人數少，料船上會有其他人士一齊乘搭。上述船隻名稱巧合與美國爆發疫症的「至尊公主號」同名，張竹君稱相信並非正於外地被隔離的郵輪，但是否屬同公司或同一船種要再調查。她又認為導遊的工作性質屬高風險，如有任何病徵，即使輕症亦不應上班。

黃加慶再呼籲市民應延遲非必要的外遊行程。（余俊亮攝） 黃加慶：疫情變化急速 談復課言之過早 衞生署衞生防護中心總監黃加慶形容，該埃及團的感染比率高，而全球的疫情變化急速，雖然有些國家如印度、埃及等地，所公布的確診個案相對較少，但本港上周起不幸地有兩地輸入的個案，他承認很難預測下一個爆發疫情的國家，因此較安全做法是盡量延後非必要的外遊。他強調港府已就較受疫情影響的國家發出紅色外遊警示，會持續監察情況並適時更新公共衞生建議。 對於復課與否的問題，黃加慶認為疫情變化急速，專家近日的意見都認為需謹慎檢視情況，目前評論是太早，預計短期內未必對復課安排有確診的判斷。

食環署發言人表示，在大埔墟街市工作的員工（第119宗個案），最後工作時間為2月26日上午，其後沒有返回辦公室及大埔墟街市。而在長洲市政大廈一樓工作的員工（第123宗）返港後，昨日（10日）上午復工，同日下午不適入院。食環署昨日知悉事件後已安排曾與該名員工有緊密接觸的同事留在家中，今日得悉衞生防護中心正安排相關同事入住檢疫中心。涉事的大埔墟街市、相關辦事處和公用地方，以及位於長洲市政大廈的長洲街市，已按安排清潔消毒。