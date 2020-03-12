【新冠肺炎】世衛宣布全球大流行　黃加慶稱不意外　維持現有措施

世界衛生組織（WHO）將新冠肺炎（武漢肺炎）疫情定性為全球大流行。衞生防護中心總監黃加慶今日（12日）在商台及港台節目分別表受訪問，表示對全球大流行說法不意外，全球目前已有逾百地區出現確診個案，早前亦有專家作出預告。他稱香港的防疫措施不會有大改變，毋須調整策略，即毋須圍堵，而是繼續盡早追蹤、隔離治療及檢疫。

世界衛生組織（WHO）將新冠肺炎（武漢肺炎）疫情定性為全球大流行。（資料圖片）

對於一名新增患者潛伏期達到21天，多於本港實行強制檢疫的14天。黃加慶指，國際上已知部分個案會有較長潛伏期，但新冠肺炎潛伏期中位數為5天，九成個案屬14天內，故認為維持14天檢疫是合適安排。他又說，密切接觸者在檢疫中心接受14天隔離後，亦會有14天醫學監測，前後共28天，過程中須沒有徵狀，才算放心。

埃及團全團「中招」，黃加慶直言，本港近期確診的多屬輸入個案，加上法國、西班牙等地確診個案急增，他提醒旅行傳染性高，外遊會長時間與人接觸，有一定風險。遊輪團亦有約兩成客染病。黃加慶重申，市民應推遲非必要的外遊。他又指，由於不同國家所採取的檢測和監測措施不同，某些國家監測制度不到位，故不能盡信其呈報的確診數字。

衞生防護中心總監黃加慶說，對全球大流行說法不意外，毋須調整香港防疫策略。（資料圖片）

對於有空勤人員確診，黃加慶指，正透過航空公司聯絡坐在該空姐服務範圍內的旅客，呼籲曾坐相關西班牙馬德里的旅客，主動聯絡衞生署。他直言，乘客在長途機期間要進食，不可能全程戴口罩，但據專家意見，飛機上的氣流屬於層流，只要一直開動引擎，毋須過分擔心。

另外，黃加慶表示，現時內地呈報的新增確診數字不斷減少，其中湖北及武漢的新增個案大幅減少，部分省市最近更無新增個案。從確診數字變化看，相信疫情紓緩了很多。