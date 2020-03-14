【新冠肺炎】網上教材缺乏字幕手語配套　特殊教育學生難理解內容

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，教育局早前宣布全港學校將不早於4月20日復課。香港教育大學特殊學習需要與融合教育中心總監冼權鋒今日（14日）在港台節目《香港家書》中指出，部分有特殊教育需要（SEN）學生在防疫上有困難，例如有小耳症的孩子，由於沒有耳殼，戴口罩亦需特別技巧；亦有些SEN學生更不肯戴口罩。 而在學習方面，現時教師製作的教材中，大多沒有字幕或手語配套，令SEN學生難以理解學習內容。而有過度活躍、特殊學習障礙或智力障礙的學生，亦未必能夠完全適應網上學習的要求。 另外，冼權鋒又指，停課也影響SEN學生的康復訓練的黃金機會。例如不少SEN學生需要持續的言語治療。現時，有些言語治療師會透過視像，訓練學生的說話能力。但年幼的學生未必能坐定學習，影響治療。

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香港教育大學特殊學習需要與融合教育中心總監冼權鋒指，要求有特殊教育需要（SEN）的學生做好防疫措施不容易。例如以戴口罩為例，自閉症及身體弱能的學生，較難要求他們長時間戴口罩，亦有些SEN學生更不肯戴口罩。而有位小耳症的小孩，因沒有耳殼，戴口罩也需要特別技巧。加上大人一罩難求，家長為其子女購買合適的兒童或中童口罩，也不容易。另外，由於人人戴口罩，亦妨礙一些讀唇的聾生，與別人溝通。

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香港教育大學特殊學習需要與融合教育中心總監冼權鋒(高仲明攝/資料圖片)

另外，停課期間學生通過網上資源學習。冼權鋒指，有學生反映，大部分教師製作的教材，均沒有字幕或手語的配套，故此他們難理解學習內容。而盲生在家學習不可能觀看網上學習資源，教師需要送點字書到學生的家，以方便他們學習。事實上，網上學習需要SEN學生長時間專注學習，但教師又未能在旁給予協助，有過度活躍、特殊學習障礙或智力障礙的學生，未必能夠完全適應網上學習的要求。而學生長期在家，缺乏社交活動及學習回饋，也是需要關注。

香港教育大學特殊學習需要與融合教育中心總監冼權鋒指，學生長期在家，缺乏社交活動及學習回饋，也需要關注。（資料圖片）

除學習外，停課也影響SEN學生的康復訓練的黃金機會。例如不少SEN學生需要持續的言語治療。現時，有些言語治療師會透過視像，訓練學生的說話能力。而年幼的SEN學生未必能夠「坐定定」，一課視像的言語治療課，可能要動員家中各人從旁協助，協助言語治療師的教導工作。

此外，因為醫院病菌多，很多不緊急的手術都已暫停。例如原本安排了做電子人工耳蝸的聽障小朋友，但都因疫情而延遲了進行手術的機會。

冼權鋒指，疫情之下，有SEN學生的家庭，遇到的問題會複雜，包括資源與情緖，期望政府能提供更多適切的資源與情緒輔導，幫助他們平穩渡過疫情。