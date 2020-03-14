【立法會選舉】藝文界批警方拖延社團註冊申請　資歷審查嚴苛

立法會選舉今年九月舉行，各界別正呼籲市民登記做選民。在功能組別議席上，部份界別只接受團體票，促使部份人註冊為社團，以登記做選民。 不過演藝界面對註冊社團困難的問題，文化演演藝界今（14日）召開記者會，譴責警方無理拖延社團註冊申請，違反兩星期的服務承諾。業界指，有個案等候兩個月才獲警方回覆處理申請，最終花五個月才完成註冊程序；而資歷審查亦顯得無理嚴苛，如有東主提出申請為茶藝協會被拒絕，須提供證書才獲受理。 國際關係學者沈旭暉認為，申請社團關卡由寬鬆變嚴謹，並非港人樂見，質疑政權是否刻意阻撓，阻礙市民選舉權同被選舉權。

化名陳小姐表示，由入紙申請社團註冊，至收到警方首個信函確認回覆，需時約兩個月。（港台直播畫面）

出席記者會、化名陳小姐表示，去年與朋友有意組織文化社團，同年二月底寄信予警務處社團事務處作出申請，但兩星期內均未獲回覆。她兩度致電追問警方不果，約兩個月後、即5月2日才收到警方首個信涵確認，並稱申請表上資料有遺漏，「漏剔社團話事人」，要求再作補充。陳翌日回信，但一個月後、即6月10日才到信件，要求她提供更多資歷證明資料。她於14日內回覆，至7月9日才獲批出社團證明書。陳質疑，警方審批歷時五個月，行政程序過長，並不合理。

根據警方網頁指，只要申請人就註冊申請提交足夠的資料，一般需要12個工作天處理。但若申請者提供的資料不齊全，申請時間則會較長，亦可能退回申請表，要求團體重新遞交完備的申請及補交相關資料。

國際關係學者沈旭暉認為，申請社團關卡由寬鬆變嚴謹，並非港人樂見，質疑政權是否刻意阻撓，阻礙市民選舉權同被選舉權。（港台直播畫面）

沈旭暉：遂一審查申請人專業 實際上難做到

出席記者會的作家鄧小樺批評，社團申請人的資歷審查比以往嚴苛，例如有東主想提出申請為茶藝協會，卻被警方拒絕，要求提供證書才受理；申請註冊須有三名幹事的資料，現時三人都要出示資歷證明，以往卻未必需要，形容申請「好繁瑣」。

國際關係學者沈旭暉認為，申請社團關卡由寬鬆變嚴謹，並非港人樂見，質疑政權是否刻意阻撓，阻礙市民選舉權同被選舉權。他續指，以外地案例，社團註冊審批可以好簡單，只要申請人提供相關資料，「如無大意外」可獲通過，以減省行政程序及人手；若以過於嚴苛的方式，遂一審查申請人專業資格，實際上難以做到，亦不必要，「如果彈樂器好叻，但係自學，咁你點審查呢？」