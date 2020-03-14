【新冠肺炎】深水埗明哥及消防員派逾一萬口罩　部分由印傭贈送

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，防疫物資短缺。人稱「深水埗明哥」的陳灼明早前曾多次把口罩、酒精搓手液及漂白水等防疫物資轉贈予基層及有需要的人，他今日（14日）聯同非牟利組織、十多名消防員於大南街，向區內居民合共派發逾一萬個口罩。 明哥表示，疫情爆發至今共接獲約15萬個口罩，來自世界各地的捐贈，包括居英國及美國港人及公司，亦有部分是在港工作的印傭自發送贈數袋口罩，冀能幫助有需要的市民。

堅固體育會主席、從事消防員的廖成標（左三）表示，體育會眼見本港口罩供應緊絀，故早前數名成員及會長斥資，從泰國採購逾1.5萬個口罩，冀能惠及本港基層及長者。（陳晶琦攝）

派發口罩的活動原訂今日下午3時開始，惟下午2時許大南街已有超過200名市民輪候，以期取得一包五個的口罩，故活動提早約10分鐘開始。明哥表示，為了令活動舉行暢順，特地安排義工幫忙維持秩序，並在口罩快將派發完畢時，告知正在排隊的市民，以減少磨擦及怨言。

明哥今日預備了約1,500個口罩，堅固體育會當中的10多名消防員則準備了約8,000個口罩，合共逾一萬個口罩派發市民，明哥亦會在活動結束後再上門，向區內街坊及露縮者派發防護物資。

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體育會主席​：從泰國採購逾1.5萬個口罩

堅固體育會主席、從事消防員的廖成標表示，體育會眼見本港口罩供應緊絀，希望能惠及社會基層及長者，故特地聯合會內的數名成員以及會長，斥資從泰國採購逾1.5萬個口罩，希而是次活動共用了數日時間分拆口罩及重新包裝予市民。他表示，大家能力有限，惟希望能夠略盡綿巾幫助有需要市民。

整個派發活動歷時約1小時，過程均順利，有市民取得口罩後亦連忙向明哥及消防員義工道謝。有市民未有佩戴口罩前來輪候，他表示現時口罩價格仍然高昂，「幾廿蚊一個，食都無得食，知道有得拎5個咪拎下囉。」市民張太則指，今日的派發程序簡單快捷，大讚活動毋須登記身份證或出示任何證件。

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