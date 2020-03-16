【新冠肺炎】東區醫院女醫生溫哥華滑雪返港初確診　現低燒及肺花

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港今日（16日）新增七宗確診個案，以及兩宗初步陽性個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，兩宗初步陽性個案為兩女子，本月初到溫哥華滑雪，其中一人是東區醫院內科醫生，出現低燒及肺部有花，屬輸入個案。醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，患者返港後未有回醫院工作，故沒有接觸病人及同事。

本港今日新增六宗確診個案，以及兩宗初步陽性個案。（羅君豪攝）

今日本港新增兩宗初步陽性個案屬輸入性個案，分別是第157及158宗個案，兩人是朋友關係，她們在3月6日曾到溫哥華及在當地滑雪，昨日（15日）乘坐CX837商務客位回港。第157宗個案是42歲女子，居住在大埔逸瓏灣，潛伏期大部分時間在溫哥華，3月2及3日曾上班，在觀塘偉業街Two Harbour Square工作，回港後乘坐的士回家。

至於第158宗個案是一名41歲東區醫院內科女醫生，當得知朋友初步確診，被東區醫院召回及安排接受病毒測試。庾慧玲表示，該名患者之前曾到過加拿大，潛伏期沒有上班，也沒有隔離病房工作，由於結果才剛得悉，目前仍在了解其情況。