【新冠肺炎】本港今增7宗確診多人外遊　73歲翁曾參加20人埃及團

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港今天（16日）暫時再增加7宗確診個案及2宗初步陽性個案。其中，第152宗個案是73歲男子，他在3月5日至13日曾經參加美麗華旅遊的一個埃及旅行團，該團有約20人。美麗華旅遊總經理李振庭表示，確診的73歲患者參與的埃及旅行團，合共有18名團員及1名領隊，而該團曾到到尼羅河「遊船河」。 早前一團新華旅遊埃及旅行團全部八名團友及一名領隊，回港後九人全確診。由於該團四名男團友均是現任或退休的食環署巡察員，被稱為「食環埃及團」，其中一名男團近日病情轉為危殆。

本港有多名確診者遊埃及後都染病，他們都曾經乘坐遊尼羅河的遊船。 圖為「食環旅行團」曾乘坐的遊船Grand Princess。 （網上圖片）

老翁返港當日頭痛 翌日發燒

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，第152宗個案是一名73歲男子，他住在屯門海典軒一座，與太太、兒子、孫女、家傭同住。他與太太在3月5日至13日參加美麗華旅遊的一個埃及旅行團，該團有約20人，行程包括到開羅、紅海、去金字塔、住遊船，3月13日坐MS960航班經曼谷回港，再坐E33巴士回家。該名男子在3月15日曾到樓下的鳳城皇宴飲茶，他在3月13日開始頭痛，翌日發燒及咳嗽，他太太及2名埃及團團友也感不適，但3人初步對病毒測試呈陰性反應。

埃及金字塔。 （路透社）

美麗華：團友未有病徵 有到尼羅河「遊船河」

美麗華旅遊總經理李振庭表示，確診的73歲患者參與一個18人的埃及旅行團，由3月5日出發，至上周五（13日）返港，初步得知與他同行的緊密接觸者，其檢測結果為陰性。他提到，同行的領隊現正休假，今日應衛生署要求入住隔離中心，初步未有病徵，而該團曾到到尼羅河「遊船河」。

據知，確診的老翁於埃及旅遊期間沒有發燒，而其他團友亦無稱身體不適。

圖為美麗華旅遊總經理李振庭指其他團友未有病徵。（資料圖片）

與「食環埃及團」有三日重疊

四名食環署現職或退休巡察員聯同他們的妻子，參加新華旅遊的一個埃及旅行團，於2月27日至3月7日遊埃及，其後全團8名團員及1名領隊全部確診患上新型肺炎。「食環埃及團」與今次美麗華旅遊的埃及團，日子上有3天重疊，2批人在3月5至7日同時身處當地。