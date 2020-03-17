【新冠肺炎】最新失業率3.7%創九年新高　飲食業失業率達7.5%

又稱武漢肺炎的新冠肺炎疫情持續，政府統計處今日（17日）公布，本港去年12月至今年2月期間，失業率為 3.7%，較去年12月至今年1月的3.4%，上升0.3個百分點為超過九年來的高位；就業不足率亦由1.2%上升至1.5%，為五年來高位。總就業人數的按年跌幅擴大至2.5%，為亞洲金融風暴以來的最大跌幅。 勞工及福利局局長羅致光表示，受新冠肺炎疫情影響，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）的就業情況進一步惡化。這些行業合計的失業率及就業不足率分別急升至6.1%及2.5%，兩者皆為約10年來的最高水平。餐飲服務活動業的情況尤為嚴峻，失業率及就業不足率分別急升至7.5%及3.5%。

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最新失業率達3.7% 就業不足率升至1.5%

根據政府統計處今日（17日）發表的最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率由去年年11月至今年1月的3.4%上升至去年12月至今年二月的3.7%。就業不足率亦由去年11月至今年1月的1.2%上升至去年12月至今年二月的1.5%。



與去年11月至今年1月比較，在去年12月至今年2月期間，大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見上升，其中建造業和零售、住宿及膳食服務業有相對明顯的上升。就業不足率方面，上升主要見於建造業、運輸業和零售、住宿及膳食服務業。



總就業人數由去年11月至今年1月的3,803,200人，下跌至去年12月至今年2月的3,768,800人，減少約34,400人。同期的總勞動人口亦由3,925,500人下跌至3,903,000人，減少約22,500人。

勞工及福利局局長羅致光表示，失業率升至3.7%，為超過九年以來的高位，而就業不足率亦上升0.3個百分點至1.5%的五年高位。總就業人數的按年跌幅擴大至2.5%，為亞洲金融風暴以來的最大跌幅。

消費及旅遊相關行業失業率達6.1% 餐飲業達7.5%

羅致光又指，新冠肺炎疫情令訪港旅遊業陷入停頓，並對與消費相關的活動造成沉重打擊，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）的就業情況進一步惡化。這些行業合計的失業率及就業不足率分別急升至6.1%及2.5%，兩者皆為約十年來的最高水平。餐飲服務活動業的情況尤為嚴峻，失業率及就業不足率分別急升至7.5%及3.5%。同時，由於建造活動顯著放緩，建造業的失業及就業不足情況急劇惡化。隨着人流和貨物流急跌，運輸業的就業不足率亦明顯上升。

疫情下，飲食業步入寒冬。（資料圖片）

職工盟接過百宗涉無薪假求助

職工盟總幹事蒙兆達表示，飲食、酒店、旅遊、零售和進出口貿易行業是放無薪假的「重災區」，而職工盟自2月上旬至今，已接獲200宗涉及勞資糾紛的求助個案，當中逾100宗涉及放無薪假，其他個案主要涉及欠薪、裁員和要求員工放年假。蒙兆達形容情況越來越嚴峻，而是次收到的求助數字是往年的四至五倍。蒙兆達指，僱主要求僱員放無薪假的形式各有不同，包括連續放數星期至一個月，亦有僱主要求僱員一周內放數日無薪假，更有僱員被要求放無薪假直到另行通知為止。

預計勞資糾紛個案將增加

疫情持續，蒙兆達預計，涉及勞資糾紛的求助數字將會上升，相信其後會出現結業潮。僱主或會減少員工福利，令勞資關係更緊張。而自修例風波以來，不少行業都籌備工會，蒙兆達相信，工會將由本身參與政治為目的，轉為在經濟衰退期間以工會形式保障員工利益。同時，蒙兆達指，政府應推出失業援助金，幫助失業人士解燃眉之急。

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工聯會：預計失業率回落需時較沙士長

工聯會理事長黃國表示，現時各行各業對未來經濟復甦信心較差，加上整體經濟有較大的變化，相信和2003年沙士相比，是次失業率回落需時較長。而工聯會近日接獲的求助數字亦有上升，當中飲食、酒店業有放無薪假的情況，而旅遊業則基本「無得做」。

工聯會早前設立1500萬元「緊急失業慰問金」，原訂為失業一個月或以上，並出現經濟困難的合資格港人派發每人3,000元，而首日的申請人數，已達7,800多人，遠超出5,000人的原定限額。

財政司司長陳茂波早前已於網誌表示，香港經濟將承受更大壓力，失業率會加速惡化，重災區為飲食、零售、酒店住宿、建造等行業，更預告最新失業率，將攀升至約9年來最高水平。