【新冠肺炎】英國港人返港避疫　13小時航程不吃不喝不如廁

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情持續，甚至在歐英地區爆發。林鄭月娥宣佈，除了內地、台灣及澳門外，今日將向全球各國發出紅色外遊警示。 就機場所示，今日陸續有港人從英國乘坐飛機返港避疫。有港人表示，為了減低在飛機的感染風險，在13小時的航班中不吃不喝不如廁，機上更穿上雨衣及口罩；亦有留學生說，英國情況「超級惡劣」，過去更疑似因戴上口罩而被歧視，打算半年後才返回英國。

▼疫情全球大流行 香港將對全球「封關」▼

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13小時飛機 全程不吃不喝不如廁

打算在英國生活的譚先生說，他一個月前到達英國，本來打算找工作，怎料當到疫情嚴重，最終只能返港。

為了返回香港，他身穿膠雨衣及N95口罩，首先乘坐飛機到新加坡，然後再由當地轉機抵港。他坦言，為了減低感染風險，在首程13小時的航班中不吃不喝，中途亦沒有如廁，「臨上飛機前個日，食少啲嘢，飲少啲水。」

他坦言，英國不少當地人沒有配戴口罩，更會在公共交通工具上咳嗽。為確保安全，返港後會到親戚家中隔離14日。

譚先生從英國返港，在13小時的航程中完全無飲水及進食，更無如廁。（王潔恩攝）

留學生疑因戴口罩被歧視

在英國就讀大學的陳先生說，學校已宣布停課，英國情況更「超級惡劣」，故決定返港避疫，打算半年後才返回英國。

他又指，英國政府措施有限，國內大部份人更無配戴口罩。他說，有一次更疑似因戴口罩而被歧視，「試過行行下，有人揸車突然用粗口鬧行人路上面嘅人，雖然唔知鬧緊邊個，但我係唯一個戴口罩嘅亞洲人。」

陳先生續指，早前在英國仍然見到酒吧堆滿人，甚至有人不掩嘴咳嗽，現時回到香港頓時感到安心，「雖然香港政府做嘅嘢唔係特別有用，但至少香港人有防疫意識。」

有從英國返的港人戴上「豬嘴」及保護衣。（王潔恩攝）

內地學生暫撤英國：對當地信心不大

此外，有深圳學生在英國讀書，坦言對英國信心不大，當見到單日新增200宗個案後，決定乘坐飛機返港，再到深圳灣口岸返回內地，「有個別老師仲周圍行⋯⋯除左洗手外冇戴口罩，同學上堂都好少戴。」他說，宿舍內已有三分一人撤離，除了來自內地或港人的學生外，更包括泰國或俄羅斯。