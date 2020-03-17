【新冠肺炎】小童口罩難覓價格高企　家長指難負擔冀儘早復課

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）於全球持續蔓延，成人口罩一罩難求，小童更加短缺，林鄭月娥今日（17日）指政府亦開始生產小童口罩。《香港01》記者今日在旺角一帶多間藥房及連鎖藥妝店觀察，發現小童口罩的數量少，對比成人口罩價格已在高位回落，小童口罩價格就繼續高企，平均每個要5.5元。 林鄭月娥於今日亦直言4月20日全面復課已無可能。旺角麥花臣公園僅得兩名家長帶同子女玩耍，有家長不贊同該措施，認為加重負擔、影響小童的社交能力。

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記者於今日走訪了旺角兩間藥房、五間連鎖藥妝店、一間雜貨店，發現僅得藥房、LOG-ON有兒童口罩發售，而卓悅亦有成人口罩發售。

一間藥房的兒童口罩為哥倫比亞製，一盒共25個售135元，平均每個口罩5.4元；另一間則聲稱越南製，只有散裝膠袋包裝，每10個售55元，平均每個口罩5.5元。LOG-ON則售「抗菌銅線口罩」，稱使用六層防護技術，可重複使用，售一個268元。

此外，卓悅有阿根廷製醫護口罩100個裝出售，連同護膚霜和兩支搓手液，合共售267元。因口罩為綁帶設計，職員稱「條帶綁緊啲」可供中童使用。而市面上的成人口罩，價格已比起一個月前的高位回落不少，每盒50個的口罩，由最高達400元，降至約200多元。

徐女士表示並無買口罩的打算，因丈夫最近失業，一家四口的開支加上8,000多元的租金，無法負擔口罩高昂的費用。（歐陽德浩攝）

家長：沒有照顧子女的心機 冀盡早復課

在旺角麥花臣遊樂場，下午時分僅得兩個家長帶同小孩玩耍。十多年前已從內地來港的徐女士，與七歲和五歲的子女在遊樂場玩樂。她表示並無買口罩的打算，因丈夫最近失業，一家四口的開支加上8,000多元的租金，無法負擔口罩高昂的費用，目前只依靠教會及學校派發的口罩維持生活，更指「好少人會照顧我哋低下階層，冇人會理㗎。」

她續指，因最近肺炎擴散，家長都不敢帶小朋友到公園玩耍。她不滿無限期停課的措施，指「邊個阿媽想小朋友成日跟住佢？我真係冇咁嘅心機，快啲去返學啦！」

馮先生認為疫情結束後復課為安全的措施，但長期停課會影響小孩的社交能力。圖為馮先生的子女。（歐陽德浩攝）

憂長期停課影響小孩社交能力

另一名家長馮先生，亦育有兩名分別六歲和四歲的子女。他早在去年社會運動時，因居於旺角附近受催淚彈的影響，已購買多盒68元30個的小童口罩，更使用至今。他認為疫情結束後復課為安全的措施，但長期停課會影響小孩的社交能力，「唯有少啲出街啦。」

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