【新冠肺炎】御金．國峯外籍男確診　一周前與有肺炎症狀朋友共膳

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港今天新增5宗確診個案，當中包括一名36歲男子，是當中唯一本地個案。他與太太住在西九龍御金．國峰第七座，衞生署懷疑他屬於本地感染個案，因他在3月9日曾與數個朋友食飯，當中一名朋友在一周前有肺炎症狀，但未有進行病毒測試，當局會找回其友人，了解他會否是病源。據了解，患者為外籍人士。 過年時確診的海通證券投資部董事總經理鄧晞亦住在御金國峰，不過她就住在第二座，其父母新年時由武漢來港探望她，入住九龍站香港W酒店，並到訪香港麗思卡爾頓酒店及香港四季酒店，其後確診，鄧晞亦受感染。

患在無外遊 兩飯局中有朋友曾到瑞士

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，本港第162宗個案是一名36歲男子，他與太太住在御金．國峯第七座，他有慢性病，是一名學生，大部分時間留在家中修讀一個網上課程。

當局懷疑他是本地感染個案，因他沒有外遊，他在3月8日與2名朋友到西營盤聚會及食飯，於3月9日又與太太及4名朋友到另一個地方共膳，當中一名朋友在2月29日至3月8日曾到瑞士，3月9日開始咳嗽、發燒，翌日有看醫生，但無做病毒測試，當局會找回這名朋友，安排他做測試，了解他會否是病源。

張竹君指，懷疑36歲男子是本地感染個案，因他沒有外遊，曾共膳的一名朋友亦曾出現肺炎病徵。 （李澤彤攝）

鄧晞與父母已康復出院 與患非居同一座

本港第11宗個案、37歲女子是中資證券商海通國際投資部董事總經理鄧晞，她亦住在御金．國峯，不過她住在第二座。鄧晞的父母亦同樣確診，他們是本港第9、10宗個案，他們在武漢封城前一天來港，與女兒同住西九龍W酒店7天，亦一同去過麗思卡爾頓酒店及中環四季酒店。

鄧晞父母在1月28日被送往瑪麗醫院，她開始咳嗽，但仍返回住所，2天後才到醫院求醫，1月30日確診，至2月21日出院。她報住的單位，業主在2012年以千萬元購入。