康文署擬修例禁公園表演者收報酬　違者罰款1萬元可判囚14天

為打擊公園噪音問題，康樂及文化事務署擬從三方面修訂《遊樂場地規例》，建議以「人」取代條例內的「使用遊樂場地的人」。康文署指，修訂條例後任何人士若受到噪音騷擾，均可為署方的執法行動擔任控方證人。此外，署方擬修例禁止未經批准人士在公園收取報酬，並同時於有噪音問題的公園張貼告示，列明演奏及歌唱活動須遵守的規定。 康文署又建議將罰款由現時的最高2000元增至1萬元。

本港多個公眾地方有人賣唱。（資料圖片）

康文署說，現時條例沒有禁止利是形式的打賞，因此表演者在公園內接受打賞並無違法。康文署建議加入新規定，禁止未經批准人士，在公園演奏音樂、唱歌或進行其他與音樂有關的活動，並收取任何金錢或報酬，包括利是在內。無論參與有關活動的人士是否主動索取金錢或報酬，均會被視為違反該項新規定；如演奏人士無收取任何報酬，則不會受到新規定的影響。

修例針對個別公園訂規定 可按情況檢控

針對公園噪音問題，康文署又建議加入新條文，賦予康文署署長權力，於有噪音問題的公園張貼告示，列明演奏及歌唱活動須遵守的規定。康文署說，相關的修訂能因應不同場地的情況，迅速及靈活地應對，例如限制市民於把大體積的揚聲器帶進公園使用、禁止市民於公園指定範圍進行滋擾的活動。若有人違反條文規定，康文署人員可因應有關情況檢控違規人士；為有效應對公園演奏及歌唱活動模式的轉變，告示內的規定可因應需要而作出針對性的修改。

康文署現時引用《遊樂場地規例》第321BC章第25條執法時，需要證實有「使用遊樂場地的人」受到煩擾，而該名人士亦須願意和能夠擔任控方證人，否則署方不能單憑員工的觀察或接獲投訴採取行動。

康文署指，為回應公眾要求，建議修訂以「人」取代條例內的「使用遊樂場地的人」，根據修訂建議，如場地使用者、康文署場地人員及任何人士受到噪音騷擾，均可為署方的執法行動擔任控方證人，令檢控行動更主動。康文署會參考相關部門對監察及管制噪音的安排，並諮詢法律意見，完善現時的指引；同時會搜集現場照片、錄像、音量量度紀錄及證人供詞等，作為檢控的證據。

5月提交立法會 將先訂立後審議

此外，現時違反《遊樂場地規例》，一經法庭定罪，可處第1級罰款，即最高2,000元及監禁14天。康文署擬提高罰則至第3級，即最高罰款10,000元；至於監禁罰則建議維持14天不變。

康文署希望於本年5月在立法會會議上就規例提交修訂建議，以進行先訂立後審議的程序。