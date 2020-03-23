【新冠肺炎】中大料本學期難以恢復面授課堂　JUPAS面試網上進行

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情下，全港學校農曆年假後開始停課，大部分學校改以網上教學形式授課，其中香港中文大學於2月17日起開始，按第二學期課堂時間表實時進行在線教學。 副校長潘偉賢表示，中大暫時會維持網上教學，雖然校方已推遲至5月2日才完結學期，但由於疫情關係，她預料今個學期難以恢復面授課堂。大學聯招（JUPAS）下部分課程列明設面試環節，潘偉賢指該校將應用視像會議程式Zoom進行面試，程序上應差別不大。

中大於2月17日起開始，按第二學期課堂時間表，利用應用視像會議程式Zoom實時進行在線教學，現時每日提供逾2,500節網上課堂。（盧翊銘攝）

中大每日提供逾2,500節網上課堂

中大於2月17日起開始，按第二學期課堂時間表，利用應用視像會議程式Zoom實時進行在線教學。副校長潘偉賢接受訪問時表示，現時中大每日提供逾2,500節網上課堂，合共逾7萬人次參與，學生的出席率達九成。

中大學能提升研究中心主任秦家慧說，校方至今收集到約2,000名學生及350名教職員的意見，當中逾七成受訪學生指Zoom在線教學的接收可以接受，逾四成人指對在線教學表示滿意，三成人表示中性。受訪教師方面，逾65%人表示對Zoom在線教學感到滿意或非常滿意，逾六成指有效進行教學工作。

設置虛擬私人網絡（VPN）讓海外學生使用

在線教學需要穩定網絡，中大因而斥資擴大頻寬，並設置虛擬私人網絡（VPN）讓海外學生使用；若學生需要電腦設備，校方亦設手提電腦借用服務。秦家慧指，目前來自全球18個國家或地區的學生參與在線教學，學生的準時率及出席率亦相對提高。

逸夫劇社原定在周會期間演出的劇目，亦改以讀劇形式，透過Zoom直播予同學收看。（盧翊銘攝）

周會演出劇目改以讀劇形式進行

另外，中大逸夫書院的周會亦移師網上進行，逸夫劇社原定在周會期間演出的劇目，亦改以讀劇形式，透過Zoom直播予同學收看。

至於課程評核方面，潘偉賢指校方一向讓教員自行決定評核方法，部分科目原定5月中旬舉行的考試，同樣會讓教員以其他替代方式進行。部分課程設實驗室課堂，學生需出席一定數量的課堂才能畢業，線上教學不能取代的情況下，潘偉賢指近月校方曾在合乎防疫標準及要求下，允許部分學生回校使用實驗室。她強調，不應該出現因為線上教學而導致未能順利畢業。

潘偉賢認為，校方需作最壞打算，目前校方繼續維持網上教學，她預料今個學期難以恢復面授課堂。（盧翊銘攝）

潘偉賢認為，校方需作最壞打算，目前校方繼續維持網上教學，若能恢復面授課堂，會提早4個星期通知學生及教職員。然而，即使中大已推遲至5月2日才完結本學期，由於疫情關係，她預料今個學期難以恢復面授課堂。

2020年中學文憑試（DSE）筆試延至4月24日起舉行，放榜日起則順延至7月15日，JUPAS遴選結果暫定8月10日公布。中大仍未完全恢復面授課堂的情況下，潘偉賢預料今年招生同樣會採用網上系統，部分課程會利用Zoom平台作面試。她認為，部分學系過往曾設網上面試，整個過程有效率，而Zoom同樣設有「Waiting Room（等候室）」功能，相信除了並非面對面以外，程序及溝通方式上差別不大。